Hepatitis cero Información General 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ese es el objetivo planteado en la campaña de detección encarada por el Rotary Club Rafaela Oeste y el S.A.M.Co. local.

Se trata de jornadas en donde se realizarán pruebas rápidas y gratuitas para la detección de la hepatitis C. Dichas pruebas están dirigidas a las personas mayores de cuarenta años, o a quienes estén dentro de los factores de riesgo de haber contraído el virus (por ej., haber recibido transfusiones de sangre antes de 1993, relaciones sexuales sin protección, elementos de manicura o podología no esterilizados convenientemente, aplicación de inyecciones, tatuajes o piercing con material no descartable).

Las jornadas de referencia tendrán lugar mañana, 29 de julio, en el SAMCo. Hospital "Dr. Jaime Ferré" (Lisandro de la Torre 737) de 09:00 a 12:00 y el martes, 30 de julio, en el SAMCo. Nº 2 (Ciudad de Esperanza 1550 – esq. Sabín) de 14:00 a 17:00.

Se busca romper el gran silencio que existe sobre la enfermedad, colaborando con los portadores del virus que desconocen su situación.

La hepatitis es una enfermedad asintomática hasta sus fases más avanzadas y, por lo general, cuando la persona infectada siente los primeros síntomas, ya es demasiado tarde; a partir de ese momento, tal vez, la única posibilidad de cura sea el trasplante de hígado.

Diez mil estadios de fútbol, el número de infectados.

En el mundo, hay más de 400 millones de personas que portan el virus de la hepatitis B o C, pero sólo se ha diagnosticado al 5% de los casos, aproximadamente. Mueren, por la hepatitis C, muchas más personas que por el SIDA. Sólo en Estados Unidos, en 2015, la hepatitis C mató más que todas las enfermedades infecciosas juntas.

Pero si es descubierta y tratada a tiempo, tiene cura.

El total de infectados con los virus B y C, en el mundo, daría para llenar 10 mil estadios como el Maracaná. Pero la gran parte de esas personas no sabe que está enferma.

Está en nosotros colaborar para la erradicación del virus: salvando vidas con la detección temprana y evitando su transmisión. El test está a tu disposición.