"Estamos analizando que Av. Italia va a funcionar solamente en un sentido"

El Municipio analiza descomprimir esa importante arteria de la ciudad para mejorar el tránsito. Ya estudiaron las calles y hay un boceto de plano. "Queremos que haya menos calle doble mano en barrio Italia", dijo Carlos Maina, secretario de Desarrollo.

CAMBIOS. El plano con los posibles cambios de sentido de las calles en barrio Italia.

Está claro que el tránsito es uno de los problemas que tiene la ciudad de Rafaela. Y claro está que la circulación de vehículos no es la misma en todos los sectores. Y barrio Italia, parece ser uno de esos sitios que se han vuelto "intransitables", por la cantidad de autos y motos que atraviesan la avenida que lleva el mismo nombre, producto de un gran crecimiento que tuvo el norte de la ciudad, que año a año está más habitado.

Entre las soluciones que la Municipalidad encuentra, se habla de restricciones y de cambio de circulación en algunas calles, entre ellas la Av Italia.

"Barrio Italia está asistiendo a algunos cambios a partir de algunas infraestructuras importantes. La pavimentación de más de mil metros en Joaquín V. González, más la vinculación de Av. Gabriel Maggi nos va a permitir ampliar las zonas pavimentadas del barrio y con ello mejorar la circulación. También hay otro cambio importante como es el entubamiento del Canal Norte, donde hasta hoy teníamos una severa limitante por lo menos en la mitad del barrio, donde solamente se podía cruzar por Geuna y Av. Italia. Pero, allá por octubre, finalizada la obra de entubamiento del Canal Norte, va a haber más pasos entre el barrio Italia y el barrio Mora", expresó Carlos Maina, secretario de Desarrollo del Municipio local.

En tanto, confirmó que "estamos manejando varias alternativas ya que el barrio Italia tiene severas restricciones. Está prácticamente encajonado por las dos vías del ferrocarril, Belgrano y el NCA, que tiene su paso solamente en el Jaime Ferré y tenía una tercera gran restricción, que era el Canal Norte", dijo y agregó que "estamos viendo que además, por el constante crecimiento del barrio Mora, que se está transformando en uno de los barrios más importante de la ciudad en cuanto a cantidad de población y esto hace que el Italia sea un lugar de paso hacia el centro de la ciudad, con lo cual estamos analizando que Avenida Italia va a funcionar solamente en un sentido. Esto es una decisión tomada, ya que ha quedado muy chica para un doble sentido de circulación y va a funcionar en un par con la calle Joaquín V. González. Una yendo y la otra viniendo hacia el centro de la ciudad", marcó.

Si bien Maina dijo que todavía "no hay una decisión tomada", se están analizando las dos alternativas del sentido de estas calles donde a priori hay más posibilidades de que la calle Joaquín V. González vaya de norte hacia el sur ya que desde el área notan que lo contrario tendrían que acceder a Joaquín V. González por las vías del ferrocarril y eso llevaría a algunas situaciones complicadas. "Poniendo un reductor de velocidad antes de Av. Brasil, la salida de la calle Joaquín V. González va a ser más ordenada", explicó.



SONDEOS Y ANALISIS

Maina dijo que "estos son esquemas de funcionamiento y cuando se implementan uno siempre está atento a modificaciones". Además deslizó que "el tránsito depende del comportamiento y de nosotros como vecinos y repasar como funciona", remarcó en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

En cuanto a la descripción del barrio, el funcionario local adelantó que "tres lados del barrio tenían dificultad para el acceso, ya que hay demasiadas calles de doble mano dentro del sector. Queremos que haya menos calle doble mano y solamente estarían quedando en situaciones más complicadas en los bordes, donde no pueden dar la vuelta, o te quedás encajonado. Es por eso que en algunos lados hay que sostener la doble mano para sostener la salida", dijo y agregó que "Avenida Italia ha quedado desbordada y no tenemos posibilidad de sobrepaso en el norte del barrio. Es un sitio populoso, más la cantidad de habitantes que está teniendo el barrio Mora, más el transporte público, la infraestructura ha quedado absolutamente desbordada y en las horas pico es realmente un peligro circular por el sector", expresó.

Estos cambios dependerán de la obra del Canal Norte, que está programada para finalizar en el mes de octubre. A partir de allí, la Municipalidad llevaría todos los cambios a la vez, mientras que en todo este tiempo habría encuentros con la vecinal del barrio y charlas con los vecinos, para informar casa por casa.

A modo de cierre expresó que "cuando se hizo el sorteo de las 130 cuadras de pavimento hay dos arterias que quedaron fuera de sorteo: una fue Montes de Oca, para poder unir el Paseo del Este con el barrio Belgrano, mientras que la otra obra que quedó fuera del sorteo fue Joaquín V. González. Es por eso que se priorizó la obra de la calle González para que el día de mañana Italia y González tengan sentido único de circulación. Joaquín V. González tiene complementariamente una ciclovía en el terreno del ferrocarril, mientras que Av. Italia que hoy ya tiene un cordón amarillo sobre el lado este, le vamos a hacer un ciclo-carril, ya que de esa manera vamos a contribuir a un mejor ordenamiento, de bicicletas y de autos", concluyó.