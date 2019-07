El 50% de los accidentes ocurre en el centro Locales 28 de julio de 2019 Por Pablo Urso EN NUESTRA CIUDAD

En Rafaela ya no llama la atención que haya accidentes de tránsito diarios. Dos, tres, cinco por día. O más. Parecen comunes y hasta parte de la ciudad. El tránsito en el centro es un caos y los fines de semana, comenzando por el viernes a la tardecita, la cosa se magnífica.

Ya llevamos 5 personas fallecidas a causa de accidentes en este 2019, un número alto para la ciudad, más allá de que por el momento los muertos sean menos que el año pasado. La Municipalidad lo sabe y toma nota, y más allá de las campañas preventivas, sabe por donde es más complicado transitar.

"Los cuatro barrios alrededor de la Plaza 25 de Mayo son los que más frecuencia tienen de accidentes, quizá no tan graves, pero sí allí es mucho más frecuente", destacó el Jefe de Gobierno y Ciudadanía del Municipio local, Eduardo López, haciendo referencia al barrio Mosconi, 30 de Octubre, San Martín y 9 de Julio, acaso el más extenso de la ciudad.

No es casual (avalado por estadísticas) que en estos 4 sectores de la ciudad tengamos más accidentes que en otros sitios. Número que aumenta en los fines de semana: "esos sectores, comparados con el resto de la ciudad, se llevan por lejos el 50% de la totalidad de los siniestros de la ciudad", confirmó el funcionario.

A raíz de esto, desde el Área de Control Vial y Ciudadana, intensifican más en los operativos de tipo preventivo, que el de control en sí, donde se requiere la documentación de los vehículos, entre otras cosas.

"La ciudad tiene un número altísimo de vehículos, tiene casi la relación 1 a 1 de vehículos en relación a las personas. Si sumamos las bicicletas, lo supera ampliamente y tenemos, además, momentos del día y lugares en la ciudad que son de mucho riesgo. Por lo tanto, en esos días y en esos horarios, lo que intentamos hacer es obstruir más lo que sería el flujo normal por algunas calles de la ciudad", confirmó López a este Medio.

El año 2019 tuvo en sus primeros 6 meses con 4 víctimas fatales, contra 7 del año 2018. El año pasado se concretaron 18 muertes en los 12 meses. "Todo tiene que ver con una redifinición de estos operativos y de la manera en la que encaramos los operativos con el fortalecimiento del control de la alcoholemia, que ha sido uno de los puntos claves", finalizó López.