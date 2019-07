Renunció el Dr. Galloppo al cargo de Fiscal Municipal

Por Adrián Gerbaudo.- Luego de 14 años, el Fiscal Municipal, Dr Daniel Oscar Galoppo dejará su cargo a partir del próximo 12 de agosto. El motivo de la dimisión es porque se jubilará. Como cumplirá años en octubre, pedirá las licencias atrasadas y entrará de vacaciones en su cargo como Director de Asesoría Letrada hasta que se efectivice su retiro. La decisión ya es oficial: el pasado 23 de julio se publicó el decreto N° 49.405 en el Boletín Oficial. Además, el propio Fiscal se lo confirmó en diálogo con LA OPINION. En el organigrama, el Fiscal Municipal depende directamente del Intendente y tiene la jerarquía de un Secretario. De esta forma, será el propio Luis Castellano quien deba definir quien será su sucesor en el cargo. Aunque, no necesariamente tenga la obligación de hacerlo en octubre: podría esperar y designar a un reemplazante junto al resto del Gabinete que deberá asumir el 10 de diciembre próximo.

De decreto de hace poco más de un mes indica que Galoppo había iniciado "su trámite de Jubilación Ordinaria ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe" y que "el agente reúne los requisitos necesarios de edad y de servicios para acogerse al beneficio" de acuerdo a las leyes provinciales.Agregan que "la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe mediante nota de fecha 14 de Mayo de 2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, informa sobre tal situación, y solicita que se informe la fecha hasta la cual percibirá haberes" y que "mediante nota de fecha 16 de Julio de 2019, el agente permanente Galoppo presenta su renuncia definitiva al cargo que ocupa como Personal de Gabinete, a partir del 12 de Agosto de 2019 y al cargo de Director de Asesoría Letrada como personal permanente dependiente de Fiscalía Municipal a partir del 1 de Noviembre de 2019".En la parte resolutiva, que lleva la firma del Intendente, de la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti y el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Dr. Eduardo López, se le acepta la "renuncia definitiva".En diálogo con LA OPINION, Galoppo ratificó esto y comentó que "mi último día será el 9 de agosto de ir a la Municipalidad. Después, paso a estar como personal de planta. Pero tengo licencias atrasadas, así que las voy a tomar. Estaré hasta el 30 de octubre". "Esto lo veníamos charlando con el Intendente. Yo sabía desde principio de año que me iba a jubilar. Me faltaba que llegara desde la Caja de Jubilaciones una resolución en donde certifica que uno está en condiciones de recibir mi jubilación. Yo voy a estar recién posibilitado, efectivamente, cuando cumpla los 60 años. El 19 de octubre, estoy con los requisitos. Pero siempre se hace un cese anticipado para que llegue antes la jubilación", comentó. "La designación le corresponde al Intendente. Como cualquier Secretario, lo determina él, se hace la resolución y debe tomar juramento ", dijo. "A fin de año, habrá nuevamente designación de Secretarios. La decisión la toma el Intendente: podría nombrar a mi reemplazo inmediatamente después de mi partida o esperar hasta fin de año y hacerlo con el resto del nuevo Gabinete", declaró. No sería la primera vez que suceda.

El propio Galoppo indicó que "no hay problema con que eso suceda. De hecho, durante bastante tiempo no hubo Fiscal. Cuando Rodolfo Zendher era Fiscal de Omar Perotti, fue nombrado por la Justicia. Estaba Carlos Cordero como asesor legal y técnico y Beatriz Abele quedó como Directora de Fiscalía y no se nombró Fiscal. Como todo personal de Gabinete, es potestad de Intendente nombrarlo o no. Asesoramiento jurídico va a tener igualmente, porque están los Directores", señaló.