El plan económico tiene fecha de vencimiento Suplemento Economía 28 de julio de 2019 Por Guillermo Briggiler Las elecciones que se acercan funcionarán como una bisagra para la economía. El plan tal como está emparchado para una emergencia no sirve para generar las bases para un crecimiento sólido. Gane uno o gane otro en las urnas, deberá barajar y dar de nuevo en materia de modelo.

Estamos muy pronto a las elecciones PASO, la gran encuesta que nos cuesta millones y todo hace indicar que, el resultado será como el comodín del 50:50 que se utiliza en un exitoso programa de TV. Sin aventurar resultados electorales, tenemos la certeza de que el actual programa económico llegará a su fin el 10 de diciembre de este año, cualquiera sea el ganador.

Nos referimos al sistema que estabilizó el tipo de cambio, luego de las corridas cambiarias de 2018 y la vuelta al FMI. Se logró contener el dólar, a pesar de la incertidumbre electoral, mediante las altas tasas de interés, cero emisión de pesos, la venta de dólares en el mercado futuro por parte del BCRA, las ventas diarias del Tesoro y la liquidación estacional del sector agrícola. Y si bien en estos últimos días vimos subir el dólar y a todos alarmarse, la suba fue de sólo el 2,3% y dentro de la banda cambiaria, es decir, dentro de los valores que estimamos la divisa puede moverse. Esta suba es atribuible a la incertidumbre por las elecciones que se dan en escasos días.

Llegaremos al cambio de gobierno con una inflación que proyectamos en un 30%, ya que la vemos en los próximos meses en un 2% mensual, pero traemos un arrastre importante. La tasa de interés que se paga por plazo fijo alcanza el 50% anual, lo que convierte la tasa para créditos en impagable y de ahí la poca demanda de préstamos que tenemos. No vemos una gran reacción en la economía, ya que no existe mercado en el mundo que pueda crecer sin crédito y sin que la economía crezca, no tendremos nuevos empleos y, sin estos, no se reactivará el mercado interno. Lo único que podemos esperar en la micro, es alguna mejora del poder adquisitivo de aquellos que poseen trabajo formal, vía paritarias y algún dato alentador que proviene del rubro construcción, producido este último por la estabilidad del tipo de cambio y la improductividad de almacenar dólares billetes que mutan a un activo real.

La estabilización mencionada del tipo de cambio no muestra que el dólar esté atrasado, ya que no alcanzará a fin de año un crecimiento mayor al 30%, el cual igualaría la inflación. Llegamos a este número comparando el valor que estimamos a fin de año, $51 por dólar, contra el valor que tenía en diciembre pasado, no llegaba a $39, lo cual da un crecimiento menor al 30% en el año.

Si en las elecciones los argentinos eligen que continúe el actual presidente, Mauricio Macri, veremos nuevamente el ingreso de dólares del exterior, con un tipo de cambio estable y nuevos mercados donde encontrar financiamiento, a la vez que se renegociarán los vencimientos con el Fondo Monetario.

El desafío será, convertir los dólares del FMI y los que ingresen vía endeudamiento o inversión financiera, en dólares para la producción, que son los que generan empleo que luego mueven el consumo y la microeconomía. Deberán buscar la manera que no salgan las inversiones financieras del país, cuando aparezcan inconvenientes en los mercados internacionales que afectan a las economías emergentes.

Si, por el contrario, se impone la dupla Alberto y Cristina Fernández, la economía estará más cerrada y veremos una apreciación del dólar, ya sea del oficial o el informal. Pero igualmente se renegociarán los vencimientos con el Fondo Monetario y tendrán el mismo desafío, conseguir que se realicen inversiones, o que los fondos recibidos del FMI, se conviertan en inversiones productivas, que como dijimos antes, son las que generan empleo y mueven el consumo.

No lo hacen las propuestas donde se presupone que es posible repartir productos gratis, como medicamentos, que alguien termina pagándolos, ya sea vía mayores impuestos o vía emisión monetaria, ergo inflación, que es el impuesto que se le cobra a los más necesitados, quien generalmente coincide con aquellos a quien se les otorgó el beneficio inicial.

Ya tenemos fecha de vencimiento de este mal programa económico y tenemos el comodín 50:50 pedido, y como siempre sucede en ese micro de TV, cuando se pide esta ayuda, es porque no se conoce la respuesta a la pregunta planteada.



