Para prevenir enfermedades de infecciones respiratorias Locales 28 de julio de 2019 Redacción Por Desde el Ministerio de Salud se recordó que en esta época del año, con condiciones de frío y humedad, se presentan casos en todo el territorio santafesino.

El Ministerio de Salud provincial, a través de la dirección de Promoción y Prevención, informó que debido a la circulación de los principales virus por el territorio y el país (sincicial respiratorio VSR y gripe en dos de sus tres variedades A H3N2 y H1N1), aumentaron las consultas en centros de salud y guardias, así como las internaciones. Con respecto a las bacterias, en tanto, se mencionó que el agente más frecuente es el neumococo.

Como consecuencia de la circulación de estas enfermedades, a la fecha se reporta el fallecimiento de cinco personas adultas, con confirmación de influenza A H1N1, todas con factores de riesgo y sin la aplicación de la vacuna correspondiente al año en curso. Cuatro de estos casos fueron de H1N1, dos en la Región 4 Nodo Rosario (Villa Gobernador Gálvez) y dos en la Región 2 Nodo Rafaela, mientras el quinto fue H3N2, en Rosario.

En cuanto a la campaña de vacunación antigripal 2019, desde el Ministerio recordaron que las vacunas se encuentran disponibles en todos los efectores de salud provinciales y municipales. Hasta la fecha ya se han aplicado y registrado 327.117 dosis con coberturas del 46% a embarazadas, 98% al personal de Salud, 99% a mayores de 65 años y 67% a niños menores de 2 años con la primera dosis



MEDIDAS PARA EVITAR ENFERMARSE

Tomando los debidos recaudos se puede evitar el contagio de las enfermedades respiratorias. Para ello se debe tener en cuenta:

* Al toser o estornudar, cubrirse la boca con un pañuelo o con el brazo

* Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y secarlas con una toalla de papel. En caso de que no haya disponible ni agua ni jabón, puede usarse un desinfectante como alcohol en gel

* Realizar una limpieza rutinaria de superficies y objetos que se tocan a menudo, como escritorios, mesadas, picaportes, teclados de computadoras, artículos de aprendizaje práctico, manijas de canillas y teléfonos. Vaciar los cestos de basura con frecuencia

* Usar productos de limpieza y seguir siempre las instrucciones de las etiquetas

* Ventilar los ambientes una vez al día, sobre todo en días soleados

* Colocarse la vacuna antigripal y para neumococo si se pertenece a grupos con factores de riesgo



QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

* Personal de salud de efectores públicos y privados

* Embarazadas y puérperas, los diez días posteriores al parto, si no fueron vacunadas durante el embarazo

* Niños de 6 a 24 meses, que requieren dos dosis separadas por un mes

* Mayores de 65 años

* Personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo: niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos menores de 64 años que presenten algún factor de riesgo como problemas genéticos, musculares o del desarrollo graves; severos trastornos respiratorios; problemas cardíacos; diabetes o insuficiencia renal crónica; alteraciones en las defensas por VIH o medicación; enfermedades oncohematológica y tumorales; trasplantados; obesidad importante; retraso madurativo grave y síndromes genéticos; enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves; y convivientes de enfermos oncohematológicos y de prematuros extremos para evitar contagiarlos



VACUNAS Y PREVENCIÓN

* ¿Es posible contraer gripe a través de la vacuna?

No. La vacuna se hace con fragmentos muertos del virus, por lo que no puede generar la enfermedad

* ¿La vacuna contra la gripe previene todos los cuadros respiratorios?

No, aunque tengan síntomas similares, la gripe y los otros cuadros son infecciones diferentes causadas por distintos agentes.

* ¿Cuáles son las principales diferencias en los cuadros respiratorios gripe-virosis?

Síntomas de gripe: fiebre que inicia bruscamente, alta, mayor a 38ºC y que dura de 3 a 4 días; dolor de cabeza intenso; dolores musculares fuertes similares a si se hubiera realizado mucho ejercicio físico; tos, generalmente muy fuerte sin congestión; y secreciones nasales.

Síntomas de resfríos y otras virosis: poca fiebre, incluso a veces sin fiebre; no se presentan dolores de cabeza intensos; dolores musculares leves; ligera o moderada congestión; y secreciones nasales.