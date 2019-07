"Algunas variables económicas empezaron a acomodarse" Locales 28 de julio de 2019 Redacción Por El presidente del Concejo Municipal aprovechó la visita de Mauricio Macri a la zona y habló de las elecciones presidenciales que se aproximan.

SELFIE "CON EL PRESI". Lalo Bonino se tomó una selfie con el presidente de la Nación el pasado miércoles.

El pasado miércoles, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo por la zona, inaugurando obras y hablando del camino a las próximas elecciones, allá por octubre, cuando compita con Alberto Fernández y Roberto Lavagna.

En campaña, el presidente mantuvo contacto con las autoridades locales, entre ellas los concejales del PRO, donde se destacó la presencia del presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino, que hasta se tomó una selfie con el presidente. "Si me lo hubieran preguntado hace un tiempo hubiera estado un poco más escéptico con los resultados electorales y creo que en este sentido, más allá de las pertenencias político - partidarias, uno va percibiendo lo que percibe la sociedad en general", dijo el concejal sobre estas elecciones que se aproximan.

Además, dijo que "algunas variables económicas empezaron a acomodarse, en donde hay cuestiones que tienen que ver por fuera de lo económico que tiene que ver con lo institucional, con los acuerdos comerciales, con el Mercosur, con la Unión Europea, y poder analizar eso es muy interesante ya que es una negociación de 20 años que se está cerrando, con un proceso operativo latente. Hay variables que no son económicas que vienen muy bien y la variable económica que empieza a aparecer y a repuntar en algunos sectores", remarcó Bonino, quien además habló de esperanzas: "uno no quiere esperanzarse con eso porque también ha habido otros momentos durante el gobierno en donde se veían los brotes verdes, el segundo semestre parecía ser el mejor, y han pasado cosas en el medio y nos encontramos con una realidad muy complicada y obviamente no somos ajenos a eso", dijo en Radio ADN.



MIRANDO A OTROS HORIZONTES

Entendido en la materia, el presidente del concejo rafaelino apuntó al gran Buenos Aires, donde dijo que las elecciones que se lleven a cabo ahí "serán muy importantes y definitivas", y amplió diciendo que "la participación de María Eugenia Vidal donde se las encuentra difícil. Esto hace obviamente un panorama muy complejo, pero vemos el apoyo internacional que está teniendo la presidencia de Mauricio Macri en lo que tiene que ver con la administración, con el estudio de reacomodamiento fiscal y en el no gastar en el más allá de lo que tenemos, que era una cuenta pendiente de todos los argentinos teníamos", remarcó.

En tanto, volvió a marcar que hoy "la gente está un poco descreída o bien se siente frustrada por los resultados que esperaba de la administración y entender que el gobierno está actuando frente a problemas estructurales y que esta bomba que se ve estalló en su administración y que se tuvo que hacer cargo y uno siempre en todo lo que tiene que ver con el análisis político siempre tiene que ponerlo contrafáctico. Estamos analizando una realidad: ¿qué hubiera sucedido si no se hubieran hecho estas cosas? Y eso en el análisis hay que inculcárselo a la gente y pregonar para que podamos volver a ser una opción de gobierno y seguir consolidando algo que uno puede ir viendo a lo largo y ancho del país en infraestructura, obra pública y todo lo que se venía hablando de cambio", destacó.



SOBRE PICHETTO

A modo de cierre, uno de los máximos referentes del PRO en nuestra ciudad se refirió a Pichetto, la elección del presidente Macri para que lo acompañe en la fórmula: "su llegada tiene que ver con un proceso de madurez política, que tiene que ver también con ampliar la base de representatividad que tiene este proyecto que era Cambiemos y que ahora es Juntos por el Cambio. Vemos desde el otro lado que Lavagna ha retrocedido mucho en post de darle lugar a esta grieta o polarización y vemos desde el otro sector que se genera esto. Sectores divididos, que se han juntado y dejado de lado resquemores para entender que si no van juntos la competencia política es complicada. Lo mismo pasa del lado de Cambiemos", cerró.