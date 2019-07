River, en la Paternal

River, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, apelará hoy a un equipo con mayoría de suplentes para su debut en la Superliga, como visitante de Argentinos Juniors, en uno de los partidos más destacados de la primera fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 20.00 en el estadio Diego Armando Maradona, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y tendrá la televisación de Fox Sports Premium.

El elenco "millonario" atraviesa una racha negativa de lesiones que obligó al entrenador Marcelo Gallardo a realizar variantes obligadas en los amistosos preparatorios y en el choque del martes pasado con Cruzeiro, en lo que fue el primer partido oficial de la pretemporada.



También hoy: 13.15 hs. Colón vs Patronato, 15.30 hs. San Lorenzo vs Godoy Cruz, 17.45 hs. Lanús vs Gimnasia. Domingo 28/07: 11 hs. Estudiantes vs Aldosivi, 13.15 hs. Newell's vs Central Córdoba, 15.30 hs. Talleres vs Vélez, 17.45 hs. Defensa vs Independiente, 20 hs. Boca vs Huracán. Lunes 29/07: 19 hs. Arsenal vs Banfield, 21.10 hs. Atlético Tucumán vs Central.



Colón vs Patronato



Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón). Árbitro: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 13.15 - TV: TNT Sports.



Colón: Burián; G. Díaz, Olivera, Acevedo, Escobar; Bernardi, Fritzler, Zuqui, Estigarribia; Chancalay y Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Patronato: Ibáñez; Chimino, Andrade, Mancinelli, Mathías Abero; Miloc, Mancinelli, Lemos, Rosales, Comas; Tarragona. DT: Mario Sciacqua.



San Lorenzo vs Godoy Cruz



Estadio: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 15:30. TV: Fox Sports Premium.



San Lorenzo: Navarro; Peruzzi, Ferrari, Vergini, Pereyra; Maciel, Pittón, Barrios; Reniero, Botta; y A. Díaz. DT: Juan Antonio Pizzi.

Godoy Cruz: Mehring; A. Álvarez, Varela, Cardona, Alanís; K. Gutiérrez, Andrada, Henríquez; Merentiel, García y Brunetta. DT: Lucas Bernardi.



Argentinos vs River



Argentinos: Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, Ybáñez; Ramis, Moyano, Vera, Hauche; Bobadilla y Silva. DT: Diego Dabove.

River: Lux, E. López, Sibille, Martínez Quarta, N. Gallardo; C. Ferreira, B. Zuculini, Palacios, Carrascal; Suárez y J. Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.