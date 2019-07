Los Pumas buscan reaccionar ante Wallabies en Australia

BRISBANE, AUSTRALIA, 26 (AFP-NA) -- La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, después de su derrota ajustada (20-16) el pasado sábado en Buenos Aires ante Nueva Zelanda, visitará hoy a Australia en Brisbane, en la segunda de las tres jornadas de esta edición del Rugby Championship, donde apurará sus opciones de poder pelear por el título.

El encuentro se disputará a partir de las 6:45 (hora argentina) y tendrá un importante recambio en el XV inicial albiceleste, a partir de las modificaciones que impulsó el entrenador Mario Ledesma. El rafaelino Mayco Vivas estará en el banco de relevos.

Agustín Creevy no viajó por un problema muscular y su sustituto será Julián Montoya, mientras que Facundo Isa entra en lugar de Javier Ortega Desio y Tomás Lezana en el de Marcos Kremer.

En los backs, Matías Orlando será reemplazado por Santiago Cordero y Joaquín Tuculet será el fullback titular en lugar de Emiliano Boffelli.

Frente a Argentina estará una Australia herida en su orgullo, después de su derrota 35-17 en la primera jornada en Sudáfrica.

Michael Cheika, el seleccionador de los australianos, intentará frenar la deriva de los Wallabies, incluyendo cinco cambios respecto a la formación de Johannesburgo.

Entre ellos está el regreso de Christian Lealiifano, curado de una leucemia diagnostica a mediados de 2016 y que no viste la camiseta del equipo desde entonces.

El otro partido de la segunda jornada medirá en Wellington a Nueva Zelanda contra Sudáfrica (4.35hs), en un duelo entre los dos equipos que ganaron en la primera jornada.

En un año de Mundial, los seleccionadores hacen pruebas pensando en esa gran cita de 2019, que se disputa del 20 de septiembre al 2 de noviembre en Japón.

El técnico de los All Blacks, Steve Hansen, modificó la jerarquía en el puesto de apertura ofreciendo el número 10 a Richi Mounga en detrimento de Beauden Barrett, retrasado.

De esta forma, Hansen da una oportunidad a Mounga, una estrella emergente, más joven que Barrett (25 años con 29) y ganador de los dos últimos Super Rugby con los Crusaders.



TORNEO ACOTADO



El Rugby Championship se disputa este año en tres jornadas, en vez de las seis habituales, debido a que es año de Mundial. Una victoria vale 4 puntos, un empate 2, una derrota por menos de 8 puntos o 3 tries marcados más que el adversario permiten sumar un punto.



FORMACIONES



Wallabies: 1. Scott Sio, 2. Folau Fainga’a, 3. Sekope Kepu, 4. Izack Rodda, 5. Rory Arnold, 6. Lukhan Salakaia-Loto, 7. Michael Hooper, 8. Isi Naisarani, 9. Will Genia, 10. Christian Lealiifano, 11. Marika Koroibete, 12. Samu Kerevi, 13. Tevita Kuridrani, 14. Reece Hodge, y 15. Kurtley Beale.



Los Pumas: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya, 3- Juan Figallo, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera (C), 7- Tomás Lezana, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Santiago Cordero, 15- Joaquín Tuculet.