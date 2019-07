Un domingo recargado Deportes 27 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

La Liga Rafaelina de Fútbol vivirá este domingo una jornada a pleno. Todos los partidos, de los tres grupos, se jugarán mañana. Sin dudas que toda la atención se la lleva el clásico que jugarán Atlético de Rafaela y 9 de Julio, por la segunda fecha del Clausura de Primera A. Sucede que se enfrentarán en el estadio Monumental ya que la policía no le habilitó el escenario donde habitualmente los de barrio Alberdi juegan de local en el predio del Autódromo.

Todo el programa:



Primera A, la fecha 2 del Clausura, Reserva 14 hs., Primera 15.30hs:



Dep. Ramona vs. Talleres MJ (Ángelo Trucco)

Sportivo Norte vs. Florida (Roberto Franco)

Ben Hur vs. Dep. Tacural (Guillermo Vacarone)

Unión vs. Peñarol (Silvio Ruiz)

Ferrocarril del Estado vs. Dep. Libertad (Ariel Gorlino)

Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (Franco Ceballos)

Brown vs. Arg. Quilmes (Mauro Cardozo)



Primera B, la fecha 7 del Apertura, Reserva 14 hs., Primera 15.30 hs:



Zona Norte



Indep. San Cristóbal vs. Moreno (Gonzalo Hidalgo)

Dep. Bella Italia vs. Dep. Aldao (Sergio Romero)

Tiro Federal vs. Sp. Roca (Claudio González)

Indep. Ataliva vs. Arg. Vila (José Domínguez)



Zona Sur



Sp. Santa Clara vs. Dep. Josefina (Darío Suárez)

San Martín vs. Zenón Pereyra (Brian Celis)

Sp. Libertad EC vs. Atl. Esmeralda (Facundo García)

Atlético María Juana vs. La Hidráulica (Matías Retamoso)



Primera C, la fecha 4 del Clausura, Primera 16hs:



Dep. Susana vs. Belgrano (Rodrigo Pérez)

Def. Frontera vs. San Isidro (Sebastián Garetto)

Sp. Aureliense vs. Juv. Unida (Javier Simoncini)