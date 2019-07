Audaz robo al estilo de La Casa de Papel Internacionales 27 de julio de 2019 Redacción Por Con disfraces de policía y sin disparos: así fue el sonado robo de 718 kilos de oro.

BRASILIA, 27 (AFP-NA). - Disfrazados de policías, con camionetas falsas y sin disparos, víctimas ni detenidos: en solo dos minutos y medio, una cuadrilla perpetró uno de los más sonados robos de la historia de Brasil, con un botín de 718 kilos de oro y metales preciosos valorado en cerca 30 millones de dólares.

La acción, grabada en video por las cámaras de seguridad, ocurrió el jueves en la terminal de cargas del aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo. El viernes, la Policía Civil seguía buscando respuestas. Y a los ladrones.

"La empresa transportadora de valores tenía tres camiones haciendo la escolta, pero estamos tratando de entender esa operación dentro del aeropuerto, cómo funcionó, dónde estuvo el fallo", declaró el comisario Joao Carlos Miguel Hueb, del Departamento Estatal de Investigaciones Criminales.

"Eran nueve o diez los que participaron en todo la operación (...). Estaban bien organizados. Con toda seguridad, no fue su primer robo", agregó.

Hacia las dos y media de la tarde, llegaron a la terminal dos camionetas negras con adhesivos dorados para imitar los carros de la Policía Federal (PF) y una de ellas ingresó en el galpón.

Del vehículo bajaron varios hombres encapuchados y armados con fusiles, vestidos con trajes negros e insignias similares a los de la PF. Llevaban un rehén, un funcionario de la terminal que fue interceptado el miércoles con una ambulancia falsa mientras conducía y fue retenido junto a seis parientes -incluidos cuatro niños- en su casa para obtener información privilegiada sobre el lugar del asalto.

Los atracadores ordenaron a los empleados colocar la carga en la caja de la camioneta con una máquina elevadora y otros paquetes de menor porte en la cabina del vehículo.

Salieron sin problemas, abandonaron los vehículos en un depósito de construcción y liberaron a los rehenes.



"LA CASA DE PAPEL"

TROPICAL

Los metales estaban en 31 maletas, que iban a ser despachadas a Nueva York y a Toronto (Canadá), según la Agencia Brasil (el jueves se informó que los destinos serían EE.UU. y Suiza).

La Policía Civil, que este viernes encontró otros dos vehículos usados en en la fuga, valoró el botín en 110,2 millones de reales (USD 29,2 millones de dólares).

Todavía no transcendió el nombre de los propietarios de la carga. Según la prensa local, la empresa aseguradora estaría ofreciendo 150.000 reales de recompensa por informaciones.

En una nota enviada a la AFP, la empresa de transporte de valores Brinks, responsable de llevar la carga hasta el terminal, dijo que "está colaborando con las autoridades competentes para investigar lo ocurrido".

Por su magnitud y su minuciosa preparación, la prensa brasileña no tardó en comparar este robo con la exitosa serie española "La casa de papel", sobre una banda de ladrones y su espectacular atraco a la Fábrica de Moneda de Madrid.

Y con otros ocurridos en suelo brasileño, como el de 2005 en el Banco Central de Brasil en Fortaleza (nordeste), en el que los ladrones cavaron un túnel de 75 metros para hacerse con un botín de 164 millones de reales (67 millones de dólares, al cambio promedio de ese año).

En marzo pasado, cinco hombres armados con fusiles invadieron la terminal de cargas del aeropuerto de Campinas Viracopos (estado de Sao Paulo) y robaron cinco millones de dólares.

"No descartamos ninguna hipótesis. Investigamos todas las posibilidades, incluso esa, de que ellos podrían haber participado de la cuadrilla que cometió el robo" en esa ocasión", dijo el comisario.