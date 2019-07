Fin a la novela: Stracqualursi no jugará en Atlético de Rafaela Deportes 27 de julio de 2019 Redacción Por El delantero desistió de su llegada a la ‘Crema’, donde ya tenía todo acordado, por la reacción de algunos hinchas en las redes sociales.

FOTO ARCHIVO OTRO RUMBO. / Denis Stracqualursi no jugará en Atlético, su destino estará en otro club de la Primera Nacional.

Finalmente Denis Stracqualursi no jugará en Atlético de Rafaela. Estaba todo acordado pero el delantero, junto a su familia, decidieron dar marcha atrás y tomar otro rumbo. ¿El motivo? La reacción que tuvieron los hinchas –un puñado- en las redes sociales. De no creer.

“Lamentablemente las redes sociales jugaron en contra. Me parece que no se pensó en el bien del equipo, ni en el bien de la institución”, señaló Carlos Eguiazu en radio El Espectador. “Hasta ayer (por el jueves) a las cuatro de la tarde estaba cerrado en un 99%, hoy (viernes) está en un 99% caído”, agregó.

Conocida la noticia de su arribo a Alberdi, algunos simpatizantes de la ‘Crema’ hicieron saber su disconformismo por el fanatismo del jugador por Colón de Santa Fe y pasadas declaraciones…

Si bien la dirigencia albiceleste trató que Stracqualursi revea esta sorpresiva decisión, todas las negociaciones se cayeron y el centro delantero de 31 años, que jugará en la Primera Nacional, seguirá su carrera lejos de Rafaela. Quilmes o Gimnasia de Mendoza parecen ser sus alternativas más firmes.