Dietrich aseguró que antes de fin de año se habilita el tramo Angélica - Susana Locales 27 de julio de 2019 Redacción Por EL MINISTRO DE TRANSPORTE RECORRIO LA OBRA DEL ACCESO A SUSANA

FOTO TWITTER PRESENCIA./ El Ministro fue a Susana, pero el lugar inicial era Rafaela. FOTO LEO VIOTTI JUNTOS POR EL CAMBIO./ Dirigentes del PRO y el radicalismo, junto con el Ministro de la Nación.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, recorrió la obra de la transformación de la ruta 34 en autopista, en el acceso a Susana, en donde se está trabajando desde el comienzo de esta semana. En ese marco, anticipó que el tramo desde esa localidad hasta Angélica estará terminado antes de fin de año, al tiempo que anticipó que los trabajos en el acceso a Sunchales comenzarán prontamente. Por otra parte, el tramo Lehmann-Sunchales, se licitaría a fines de este año o bien en el primer semestre del año que viene, a través de Proyectos Públicos Privados (PPP). En ese proyecto, se incluiría también el pedido del CCIRR para pavimentar una colectora y tres caminos de acceso al PAER y el Parque Industrial.

La visita del funcionario de la Nación estaba prevista para nuestra ciudad. Pero posteriormente, por cuestiones de seguridad, se decidió trasladarlo hasta Susana. Algunos dirigentes empresariales dijeron en estricto "off the record": "nos esquivaron dos veces", en referencia a la frustrada presencia del presidente Mauricio Macri para Rafaela, el pasado miércoles.

En diálogo con la prensa presente, Dietrich indicó que provenía de Córdoba junto con el director de Vialidad Nacional, Eduardo Plascencia y el subgerente de Atención al Usuario, Patricio Smith. "Venimos recorriendo toda la obra de la ruta 19. Una obra imponente. Hoy tenemos casi 100 kilómetros en obra en construcción de una autopista monumental, que se conecta con la autopista con distribuidores, puentes... vamos a estar inaugurando en los próximos meses los primeros tramos", anticipó.

Con posterioridad a esa recorrida llegaron hasta la ruta 34. "Son 44 kilómetros que tenemos en obra que incluye llegar hasta Rafaela. Este (por el del ingreso a Susana) es uno de los tres grandes distribuidores que tenemos en esta parte y después la Circunvalación de Rafaela que llega hasta Lehmann. Es una obra también muy importante. Una de las tantas autopistas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país y realmente muy lindo ver este trabajo. Llovió mucho y entonces, en algunos lugares, hay menos obra, pero realmente se ve todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hizo".

Con respecto a los plazos, Dietrich dijo: "estamos apuntando a que este tramo hasta Susana -NdR: desde el cruce de Angélica-, inaugurarlo de acá a fin de año. Es lo que venimos hablando con los inspectores de Vialidad y con los representantes de las empresas". Indicó que "todos los meses estamos poniendo 140 millones de pesos de certificación para poder tener el ritmo de obra".

"Hubo muchas modificaciones con respecto al proyecto original. Por eso los plazos que estamos teniendo. En primer lugar, esto iba a ser una autovía y contemplaba rotondas. Ahora, estamos haciendo distribuidores de distinto nivel. Esto hace que sea mucho más seguro. Esta es una de las rutas con mayores índices de siniestralidad en toda la Argentina. Miren los camiones que circulan", aportó, como si eso fuera una novedad para quienes vivimos en esta zona.

"Esta es una obra que se tendría que haber hecho hace 20 años", agregó. "Ahora tenemos un proyecto integral, desde Rosario hasta Jujuy para la 34. En algunos sectores ya están en obras como este y otros se irán licitando. Pero ya tenemos todos los proyectos ejecutivos de todo este tramo. Hemos pavimentado 100 km. desde Ceres hacia el sur, dijo.

"Hemos tenido también dificultades porque el kirchnerismo nos dejó proyectos muy malos e inconclusos. Había cuestiones de tipo hidráulico que, en una obra de este tipo, era una imprudencia total. Hubo que hacer todo ese trabajo porque sino se hubiera tenido que romper con posterioridad", indicó Dietrich, mientras que Plascencia agregó que "de hecho, hubo que romper algunos tramos porque iban a provocar inundaciones".

Cuando se le preguntó sobre la preocupación que se ha generado sobre si la Variante Rafaela -la circunvalación de nuestra ciudad- se podría transformar en una especie de dique, manifestó que "son todos los trabajos hidráulicos que no estaban planificados. Se estudió con la provincia de Santa Fe en conjunto. Durante mucho tiempo no vieron obras acá por esas razones. Afortunadamente, hoy las obras se licitan de una forma distinta, con los proyectos ejecutivos, con la transparencia que no había con el kirchnerismo. Parte de la trama de la corrupción de esa época era con las modificaciones de las obras que no contemplaban cosas que deberían haberlo sido. Ahora, en la 19 hay alcantarillas gigantes. Tiene que haber tranquilidad total, más allá de las cuestiones hidráulicas que tiene que responder la Provincia porque es su responsabilidad".



SUNCHALES Y EL KIRCHNERISMO

El tramo urbano de Sunchales fue otro de los puntos consultados. Recordemos que hubo accidentes con múltiples saldos fatales, no hay iluminación y una demarcación defectuosa desde hace dos años. Incluso, se ha declarado la "emergencia vial" en el sector por parte del Concejo Municipal de esa localidad. "Lamentablemente, es trágico cualquier accidente. Es necesario que en zona de obra haya mucha prudencia, especialmente en zona de cruces. Lo mismo acá: estaba el proyecto ejecutivo en muy malas condiciones y hubo que trabajar mucho en esto. Tengan en cuenta que el kirchnerismo nos dejó todas las obras paradas", sentenció. Cuando se le indicó que ya estaba en marcha, Plascencia comentó: "la obra no había ni empezado". Más tarde se corrigió y dijo que se había iniciado "pero era inviable el puente".

"Las obras de la Argentina, en diciembre de 2015, estaban todas paradas. Si había algún pequeño movimiento, era solo para mostrar que algo se hacía pero no avanzaban. Se debían 14.000 millones de pesos a las empresas viales. Ahora deberían ser $ 30.000 millones. Yo tuve que ponerme a trabajar con ellas, porque no tenían capacidad de trabajo por el nivel de deuda que tenían. Tengan en cuenta que la antigüedad promedio que tenían era 250 días. Cartellone tenía 500 días. El único que no las tenía era Lázaro Báez, sino que había cobrado por adelantado 30 días", disparó Dietrich.

"Tuvimos que resolver muchas cosas y ya está casi todo terminado. También el presupuesto. En las próximas semanas, retoma la obra del paso urbano de Sunchales y en unos pocos meses, vamos a terminarla. También terminamos el proyecto ejecutivo de la autopista entre Lehmann - Sunchales", dijo el Ministro que tuvo que ser corregido por Plascencia. "Acá Edu se conoce todo el país de memoria. Yo hago un esfuerzo para ir aprendiendo las localidades de cada país... de cada lugar del país...", dijo Dietrich, a meses de que termine su plazo inicial como Ministro de Transporte de la Nación. Más allá de este gaffe, adelantó que "ese tramo lo vamos a licitar en la segunda etapa de las PPP. Las licitaríamos para fines de este año o durante el primer semestre del año que viene. Tenemos mucho optimismo de las condiciones financieras que va a tener la Argentina a partir de una victoria de Mauricio Macri y nos va a permitir tener nuevos proyectos y en 3 o 4 años podríamos tener estas obras hechas".

Plascencia, por su parte, manifestó que luego de la reunión que mantuvieron con Castellano y el CCIRR, cuando se le pidió la pavimentación de una de las colectoras y otros accesos. "Estamos considerando realmente atenderla. Si vamos a construir una autopista, queremos que funcione. Y para ello, es muy importante que le den accesibilidad a los que producen y habitan el entorno de la ciudad. Estamos estudiando la propuesta y probablemente sea incluida cuando hagamos la relicitación del tramo Lehmann - Sunchales", adelantó.



SUBSIDIOS

Cuando se le consultó sobre la quita de subsidios de la Nación, indicó que "las provincias se hicieron cargo porque tuvieron ingresos para afrontar esto. Las provincias son las que definen cuánto es la tarifa y cuánto es el subsidio. Es una responsabilidad. Tienen los recursos para tomar las decisiones necesarias o la decisión que tengan, porque lo pueden hacer para otras cosas".

"Dicen que priorizamos el área metropolitana. La provincia de Santa Fe, entiendo que va a terminar aportando entre 1.200 y 1.600 millones de subsidios. La provincia de Buenos Aires va a poner 27.000 millones de pesos de su presupuesto. Esta plata no la ponía ni Santa Fe ni de Buenos Aires. CABA aporta 5.000 millones de pesos. Entre todas las provincias, el número de subsidios es de 10.000 millones de pesos contra los 32.000 que aportan la Provincia de Buenos Aires y CABA", completó.





.