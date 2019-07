Murió esperando ser atendido Policiales 27 de julio de 2019 Redacción Por ROSARIO

La justicia investiga la muerte de un hombre de 64 años que padecía diabetes y dificultades respiratorias y que falleció en la sala de espera de un hospital de la ciudad de Rosario, tras esperar unas seis horas para ser atendido, mientras que el Ministerio de Salud de Santa Fe inició un sumario administrativo. Se trata de Juan Carlos Borini, de 64 años, quien se trasladaba en sillas de ruedas ya que le habían amputado una pierna, y se presentó el pasado martes en la guardia del Hospital Provincial del Centenario, por presentar dificultades respiratorias. A pesar que la mujer que lo acompañaba solicitó reiteradamente a los facultativos que atendieran a Borini porque "no podía respirar", los médicos en ningún momento se acercaron a revisarlo, indicaron testigos presenciales. De acuerdo a los mismos testimonios, alrededor de las 20:00 Borini se descompensó y a pesar de haberse realizado tareas de reanimación, tuvo un paro cardíaco y falleció. Adrián Rascón, subsecretario de Salud de Santa Fe, en declaraciones formuladas al canal de noticias TN, aseguró que se inició un sumario administrativo en el hospital que abarca desde el horario del ingreso del hombre hasta su fallecimiento, y cuyos resultados se conocerán en aproximadamente 15 días. "(Borini) Pidió ser atendido el día anterior y aparentemente hay un alta voluntaria a pesar de la recomendación de los médicos para que permaneciera internado", indicó Rascón. Y agregó: "Por el momento no hay separación de los médicos aunque, a medida que se avance en la causa, es una de las posibilidades". En tanto, una mujer que estaba en el hospital en el momento en el que el hombre falleció, contó en declaraciones a Radio 2: "Tengo a mi hija internada, yo soy de Pérez, estuve y lo vi al hombre. Estaba amarillo, con un color horrible. También había una chica embarazada con contracciones que no la atendieron". Además, la mujer agregó que el hombre se murió "cuando quisieron atenderlo" y que "fueron muchas horas de espera". La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Piazza, de la unidad fiscal de Homicidios Culposos, mientras que las autoridades judiciales secuestraron la historia clínica de Borini y ordenaron la operación de autopsia para poder avanzar en la investigación.



FALLECIO UNA MODELO

En tanto, la justicia porteña investiga la muerte de la modelo Lu de Vedia, que se hizo famosa por su parecido con Pampita Ardohaín, y que falleció tras caer de un segundo piso de un edificio de Puerto Madero. Según un informe de Prefectura Naval que trascendió en las últimas horas, la joven de 31 años cayó del departamento el pasado domingo 21 y falleció este jueves. Si bien se hablaba de un suicidio, la familia de la joven modelo tiene dudas sobre esa hipótesis. El hecho fue denunciado el pasado domingo alrededor de las 22:00, cuando Prefectura recibió un llamado en el que se decía que una mujer habría intentado quitarse la vida tirándose al vacío. El departamento del segundo piso desde el que supuestamente se arrojó está ubicado en las intersecciones de la Avenida Juana Manso y Victoria Ocampo. La joven fue trasladada al hospital Cosme Argerich donde se le diagnosticó "politraumatismos y fractura de pelvis". Cuatro días después la joven falleció y la causa está siendo investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34. Zoni caratuló la causa como suicidio, pero la familia de la modelo duda de esa hipótesis. Lu de Vedia se hizo conocida a fines de 2017, tras ser presentada en los medios como "la Pampita hot".