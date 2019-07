Hallaron un feto en un club Policiales 27 de julio de 2019 Redacción Por CORONDA

El cuerpo sin vida de un bebé fue hallado en la tarde del pasado jueves en las instalaciones del Club Alba Juniors de la ciudad de Coronda. Según trascendió, el cadáver fue encontrado dentro de una bolsa negra en una de la cancha de fútbol de la institución. Y de acuerdo a algunos testimonios, el cuerpo medía 30 centímetros. “Dimos intervención a la médica forense, se buscaron más pruebas cerca del lugar donde estaba el cuerpito y faltará determinar con una autopsia qué tiempo tenía y si había nacido o no, es decir, si sus pulmones habían trabajado con aire ya”, manifestó un efectivo policial.

Todo comenzó cuando dos jóvenes transitaban por la zona oeste de Coronda, en las inmediaciones del Club Alba Juniors, observaron a 2 perros que querían arrebatarse entre sí lo que al principio les pareció carne vacuna. Finalmente constataron que se parecía a un bebé y dieron aviso a la Policía. David y Eduardo, los jóvenes que transitaban en el lugar y dieron aviso a la Policía, dejaron su testimonio en diálogo con FM Sensación: «Alrededor de las 5 de la tarde, yo venia a la casa de mi amigo y el me dice, vi a una criatura. Estaba como triturado. Cuando llegamos vimos a los perros, cuando lo vimos, no lo podía creer, le dije: vámonos» dijo David. Eduardo explicó: «Justo venia para mi casa y me crucé a comprar cigarrillos. Vi a los perros en el medio de la cancha, rompiendo una bolsa. Al principio vi que tenia forma de bebé pero no quería darme cuenta». Presentes en el lugar, los efectivos dieron aviso a la Sección Criminalistica que se hizo presente,y por orden de Fiscalía para llevarse el cuerpo y tomar muestras para aportar información al a Fiscalía. También se acercó el Jefe de la Unidad Regional XV, que brindó información oficial sobre lo ocurrido. En el lugar se hizo presente el Jefe de la Unidad Regional XV, Ramón Giménez, que brindó información sobre el hecho. «Una noticia que nos choca, que nos saca de nuestro eje, porque un feto no deja de ser una proyección de un niño, y encontrarlo en la situación en que fue encontrado…Se recibió un llamado telefónico, se llamó a personal de PDI, y se activo el protocolo. El Fiscal ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia». El Jefe de la Unidad Regional XV no pudo informar sobre el tiempo de gestación del feto e informó que ese trabajo fue hecho por el Personal de criminalística.