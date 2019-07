Ratificaron condena de 14 años al imputado por abusar de sus hijas Policiales 27 de julio de 2019 Redacción Por SOBRE UN HECHO OCURRIDO EN RAFAELA

Sobre un grave caso de abuso sexual ocurrido en la ciudad de Rafaela, donde dos menores de edad fueron víctimas en reiteradas ocasiones, LT 28 dialogó este viernes con el Dr. Pablo Mosconi, quien precisó más detalles de la causa. “El caso ya empezó hace un par de años y tuvo sentencia de primera instancia el año pasado. Se condenó a una persona de apellido Fernández por el delito de abuso sexual contra sus dos hijas. Estos fueron hechos que se reiteraron en fechas no precisas, pero fueron varios”, relató el abogado que trabajó en representación de las víctimas. “Cuando los abusos empezaron, tenía 9 años una y 11 años la otra. La persona que está condenada no es el padre biológico sino el padre adoptante. Son hechos que se desarrollaron en un lapso de tiempo de aproximadamente ocho años. Este hombre era conviviente con las víctimas”, explicó. Además, dijo que el delito fue de abuso sexual con acceso carnal en una de las víctimas, y en la otra no. La novedad en este caso es que la Cámara de Rafaela confirmó la condena que había sido impuesta por el tribunal de primera instancia en el que se lo condenó a la pena de 14 años de prisión. Esta fue la resolución posterior a la apelación de la defensa. El imputado está detenido desde el comienzo de la investigación, hace algo más de dos años, en prisión preventiva. Aún espera el juicio, por lo que ese tiempo se descontará de la condena total.