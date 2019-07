Siguen los cruces por el escrutinio provisorio Nacionales 27 de julio de 2019 Redacción Por El Gobierno y la oposición discuten en torno a la transparencia del nuevo escrutinio provisorio.

FOTO NA FRIGERIO. También rechazó las críticas del PJ.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - A dos semanas de las PASO, el Gobierno volvió a defender el escrutinio provisorio digital, al señalar que es "más transparente", mientras que el peronismo avisó que hará su propia "fiscalización" ya que no confía en el nuevo sistema y denunció que se podría "tergiversar" el resultado de las elecciones.

De esta forma, se mantienen los cruces entre un sector de la oposición y el oficialismo por la fiabilidad del sistema digital del nuevo escrutinio provisorio, que por primera vez incluirá la digitalización de las actas en las escuelas.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, rechazó las críticas de la oposición al nuevo escrutinio que ahora incorpora la digitalización de las actas en las escuelas y afirmó que el 11 de agosto el país se va a "ir a dormir con el resultado ya definido".

"Ahora con la incorporación de tecnología vamos a tener los resultados vamos a tener mayor transparencia y mayor velocidad en el proceso de transmisión de telegramas. Nos vamos a ir a dormir todos los argentinos con seguramente el resultado ya definido", resaltó el funcionario nacional a Canal 26.

Frigerio aseguró que los cambios en el escrutinio "han sido auditados por la Justicia Electoral como corresponde, que es la que en definitiva tiene que regir o controlar todo el proceso electoral".

Por su parte, el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró que "no hay ningún riesgo" que la aplicación del nuevo sistema de transmisión de datos pueda "alterar la voluntad de la gente" en las próximas elecciones nacionales.

"Aunque los resultados fueran ajustados, dudosos, con transmisiones irregulares, la alternativa es, en última instancia, abrir las urnas", manifestó Di Lello en declaraciones a radio El Destape.

Y agregó: "La ciudadanía debe tener en claro que ante los eventuales problemas que puedan presentarse estamos alertas y vigilantes. Lo que garantizo es que si hay anormalidades y anomalías el ministerio público electoral no va a mirar para el costado".

El Partido Justicialista (PJ) había presentado un recurso ante la Cámara Nacional electoral (CNE) para reclamar que la empresa a cargo del escrutinio entregue el programa que se utilizará el día de la elección para contar los votos.

En ese marco, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró este viernes que su partido hará una "fiscalización propia", al considerar que el Gobierno intentará "cambiar y tergiversar" los resultados de las elecciones PASO y de las generales de octubre.

"Venimos señalando que Smartmatic fue denunciada en cuatro de los cinco continentes. Es un software muy endeble. No confiamos", manifestó Gray a radio El Destape.

El jefe comunal, que competirá por su reelección en la lista del Frente de Todos que lideran Alberto Fernandez y Cristina Kirchner, añadió: "Es la primera vez que el peronismo en 33 años hace una presentación en conjunto por el escrutinio porque tenemos desconfianza. Desde el gobierno van a querer cambiar y tergiversar los datos de la elección".

En la misma línea se manifestó Graciela Camaño, la diputada y candidata a renovar su banca por Consenso Federal, el espacio que lleva a Roberto Lavagna como candidato presidencial, quien dijo que "no hay garantías de que vaya a ser un proceso limpio".

"El Gobierno puede construir el escrutinio provisorio. No nos asombremos si en las PASO el Gobierno transmite unos resultados y los partidos de la oposición transmiten otros. No hay garantías de que vaya a ser un proceso limpio", sostuvo la dirigente en declaraciones a Somos Radio.

Al respecto, Camaño remarcó que no se puede "estar sobre el proceso electoral sin saber a ciencia cierta si va a haber manipuleo de los resultados".