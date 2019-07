Según Lavagna, la gente habla de supermercados Nacionales 27 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó que la ciudadanía "no mira los mercados, sino los supermercados", por lo que consideró que los que hablan de eso durante la campaña "viven en un tupper".

"La gente sabe. No mira los mercados, mira los supermercados. Los que hablan de los mercados viven en un tupper", sostuvo el ex ministro de Economía.

En declaraciones al canal TN, Lavagna reiteró que "lo que importa es el futuro" y las opciones del oficialismo y el kirchnerismo se dividen entre "el pasado que es Cristina (Kirchner) y el presente, que es (Mauricio) Macri".

"Ninguno de los dos nos gusta. Lo que viene es el futuro, que somos nosotros. Lo que uno tiene que hacer es tratar de insistir con algunos temas. Si sirve para el país, bienvenido sea", resaltó el economista.

En tanto, la diputada y candidata a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires Graciela Camaño señaló que "es muy difícil la situación social, económica y financiera".

"Yo creo que va a ser muy complicado por estos ocho años de desaciertos, un endeudamiento cuasi brutal", subrayó la primera de la lista bonaerense de Consenso Federal en declaraciones a radio Cítrica.

Sobre la fórmula de Lavagna y Juan Manuel Urtubey, Camaño afirmó que "hay una enorme cantidad de argentinos quiere transitar otro lugar" y agregó: "Seguimos sin poder mostrar un sendero que le ofrezca las posibilidades a los argentinos".