Un nueva Maratón de tejido solidario Información General 27 de julio de 2019 Redacción Por "Convocamos a todas las mujeres que quieren hacer un aporte a la ciudad a sumarse a esta propuesta solidaria. Hay que ir con ganas, buen humor, las agujas y el mate", explicó Mónica Perino.

Con la organización de la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela, el próximo martes de 14 a 17 horas se realizará en la sede Vecinal de barrio 9 de Julio la 7ª Maratón de Tejido Solidario, que permite crear "cuadraditos de 20 por 20 centímetros" que después se unen para entregar a familias que necesitan una mano o a instituciones de la ciudad. Cabe aclarar que el ingreso será por calle Magdalena de Lorenzi 450.

"Hace seis años que llevamos a cabo la Maratón, que es preciso aclarar no es ninguna competencia sino que se trata de generar un espacio donde se destaquen valores como la solidaridad y la generosidad, las ganas de dar y de ayudar", sostuvo Mónica Perino en su visita a este Diario para "invitar a todas las mujeres de buena voluntad a participar de esta convocatoria".

¿Qué requisitos se deben cumplir? "No hay inscripción previa sino solamente hay que ir con las agujas Nº 4, 4 y medio o crochet. En lo posible también traer el equipo de mate, nosotros desde la organización vamos a aportar algo para acompañar", indicó Perino. ¿Es obligación saber tejer para participar? "No, para nada, Queremos que vengan muchas mujeres que puedan tejer y elaborar cuadraditos de lana -el material lo aporta la Subsecretaría de Gestión y Participación- pero quienes no sepan pueden ir porque siempre hace falta alguien que ordene, que cebe mates. Esto es una actividad de roles y nos dividimos las tareas", puntualizó Perino, quien es una de las profesoras de las clases de tejido que se desarrollan en el marco de los talleres barriales en las distintas vecinales.

"Todo lo que se va a producir durante la Maratón se va a donar, después se decidirá el destino pero la consigna es hacer para dar", reiteró sobre el carácter solidario del encuentro. Asimismo, recordó que "este tipo de jornadas se hacían una vez por año, hace poco, el 13 de junio, se hizo la Maratón en barrio Villa Podio, y ahora la repetimos principalmente por el pedido de un montón de amigas que quieren juntarse, charlar, compartir y tejer para ayudar al otro", concluyó Perino.