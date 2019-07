Ferrari con un doblete en las prácticas de Alemania

HOCKENHEIM, Alemania, 27 (AFP-NA). - Con altas temperaturas, Ferrari dominó ayer la jornada de ensayos libres del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, en Hockenheim, pero no puede evitar quedarse mirando al cielo porque la llegada esperada de la lluvia podría frenar las aspiraciones de la Scuderia en la sesión clasificatoria de hoy sábado.

Sebastian Vettel, que busca ganar confianza ante su público después de su salida de pista el año pasado cuando parecía tener la carrera ganada, fue el más rápido en la primera sesión de los libres.

Su compañero de equipo monegasco, Charles Leclerc, siguió sus pasos en la segunda, siendo el más rápido del día con un tiempo de 1m13s449, superando por 124 milésimas a su compañero alemán y por 146 milésimas al británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Los Ferrari fueron los más veloces en este día, pero los resultados son meramente indicativos antes de la sesión clasificatoria, que se realizará esta mañana a partir de las 10:00 (hora argentina).

Las altas temperaturas deberían suavizarse, bajando incluso de los treinta grados e incluso se esperan tormentas, lo que haría el sábado muy imprevisible, lo que podría venir al rescate de Mercedes.

"Es difícil extraer conclusiones porque no sabemos qué han tenido que hacer Mercedes y Red Bull por el calor. Hubiera estado bien tener una carrera con tanto calor, pero hemos realizado bien los deberes y esperamos repetir esto el fin de semana", afirmó Vettel, consciente de que las previsiones meteorológicas son diferentes a las vividas este viernes.

Hamilton, líder del Mundial con 39 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo finlandés Valtteri Bottas y con 87 sobre el holandés Max Versteppen (Red Bull), 100 sobre Vettel y 103 por encima de Leclerc "cruzaba los dedos" ayer para que esas previsiones de lluvia para el fin de semana se mantuvieran.

"El fin de semana será completamente diferente (a este viernes), con la lluvia quizás. Tendremos que ser muy dinámicos, reactivos ante la meteorología y con los ajustes del coche", estimó Bottas.

A Hamilton le gusta especialmente conducir con lluvia y aspira en Hockenheim a conseguir una octava victoria en once carreras esta temporada, unos datos impresionantes, que le parecen catapultar hacia un nuevo título mundial.

De los diez Grandes Premios disputados este año, Mercedes ha ganado nueve. Unicamente se le escapó el de Austria, donde venció el Red Bull de Max Verstappen.

La segunda sesión de los ensayos libres estuvo marcada además por una salida de pista del francés Pierre Gasly, que golpeó violentamente contra las barreras de seguridad en la última curva y dañó el lado izquierdo de su Red Bull.

Gasly no quiso hacer comentarios a la prensa y suscita dudas para el fin de semana, después de un inicio de temporada decepcionante y de su mejoría a mediados de mes en el Gran Premio de Gran Bretaña.