Fernández pidió el apoyo de votantes socialistas, peronistas y de Cambiemos

27 de julio de 2019

"Lo que está en debate son dos modelos de país: el que desocupa gente, cierra empresas, genera pobreza o un país productivo donde las Pymes vuelvan a abrir", dijo el precandidato presidencial del Frente de Todos. Además, desafió a Macri a debatir pero espera "que esta vez no mienta".

FOTO NA EN EL BALCON. Alberto Fernández junto a Omar Perotti y Marcos Cleri en la sede del PJ Santa Fe.

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió ayer en Santa Fe el apoyo de socialistas, peronistas y votantes de Cambiemos "para cambiar esta historia", tras recordar que en las próximas elecciones "lo que está en debate son dos modelos de país". "Lo que está en debate son dos modelos de país: el que desocupa gente, cierra empresas, genera pobrezas y no contiene la inflación, o un país productivo donde las Pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo", manifestó.

Fernández ofreció una conferencia de prensa en el Hotel UNL-ATE de la ciudad de Santa Fe junto al gobernador electo, Omar Perotti, y el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, quienes lo acompañaron en sus visitas a Reconquista, Rafaela y Esperanza el jueves. También participó Alejandra Obeid, quien integra la lista de postulantes a diputados nacionales.

El precandidato llamó a "cambiar esta historia" sin importar si "son socialistas, peronistas o votaron a Cambiemos". En el marco de una gira que inició ayer en esta provincia, Fernández realizó una amplia convocatoria para que lo acompañen en las elecciones y dijo: "Bienvenidos sean los que quieran sumarse a hacer un cambio en la Argentina".

Por otra parte, Fernández afirmó que le "encantaría debatir" con el presidente Mauricio Macri, pero aclaró que espera que "esta vez no mienta". Al ser consultado sobre la instancia de debate entre candidatos presidenciales, que es obligatoria por ley a partir de este año, y señaló: "Debatiremos, lo que espero es que esta vez no mienta, pero debatiremos con todo gusto. A mí me encantaría debatir con Macri".

Sobre si tiene alguna pregunta pensada para el debate con el jefe de Estado que aspira a la reelección, el postulante del Frente de Todos respondió que "no, porque generalmente no contesta, no tiene mucho sentido preguntar". En esta línea, Fernández -quien brindó entrevistas a distintos medios y además encabezó un encuentro con la militancia en la sede del PJ de calle Crespo- agregó que la del oficialismo "es una campaña guionada donde las respuestas están ausentes" y cuestionó la propaganda proselitista del Gobierno.

"Es un extraño caso, donde con 4 millones de nuevos pobres y 217 mil desocupados nos hablan de que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las ruta. No entiendo nada", disparó el dirigente peronista. No obstante, ratificó su intención de participar de esa instancia y concluyó: "Me es grato debatir".

Si bien en 2015 hubo debates para la primera vuelta de las elecciones presidenciales como para el balotaje entre Macri y Daniel Scioli (al que se refirió Fernández), a partir de este año los candidatos están obligados por la Ley 27.337, sancionada en 2016.

Está previsto que este año haya, en principio, dos debates de los cuales el primero se hará en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe, el 13 de octubre, quince días antes de las elecciones generales del 27 de octubre.

El segundo debate se llevará a siete días después, el 20 de octubre, a una semana de las elecciones mientras que, si hubiera balotaje, se sumará una tercera instancia de debate el domingo 17 de noviembre.

La cantidad de debates fue fijada por la Ley 27.337, que establece "la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".

De acuerdo a la norma, esta obligación alcanza "a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias", de 1,5%.



ELOGIOS A PEROTTI Y

MARIA EUGENIA BIELSA

"De Omar soy amigo desde hace muchos años. Compartimos una misma visión. Y que María Eugenia nos esté acompañando para mí es una alegría inmensa, porque su integridad moral es enorme. Y la verdad, me encantaría que en el futuro me acompañe también. Para mí, sería muy grato que fuera parte de un gobierno en el futuro, porque es una mujer de enorme valor, de enorme capacidad", sostuvo Alberto Fernández.