¿Qué le pidieron los empresarios tanto a Macri como a Fernández? Locales 27 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La visión de la entidad y de sus asociados, para generar un plan de desarrollo económico, con especial énfasis en las necesidades empresariales de Rafaela y la Región fueron expuestas en la visita del Ing Macri y del Dr. Fernandez, ambos, candidatos a Presidentes de nuestro país.

En ocasión de la visita de este miércoles 24 de julio que hizo el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, a la localidad de Sunchales, para recorrer la obra integral de re-acondicionamiento de los canales Vila-Cululú y Cañada Sunchales, dirigentes de la entidad se acercaron al lugar y entregaron a Fernando de Andreis, Secretario General de la Presidencia de la Nación, una agenda de temas que desde la entidad se consideran estratégicos para el desarrollo empresarial de la región. Las gestiones de la entidad estuvieron encabezadas por el Lic. Mauricio Rizzotto, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) y por el Lic. Iván Acosta, Director General de la institución.

Por otro lado, este jueves 25 de julio se hizo lo propio con el pre-candidato presidencial Dr. Alberto Fernández, en el marco de un encuentro que mantuvo con dirigentes de la Comisión Directiva de la entidad, en el SUM. Vale destacar que en esta actividad, el candidato a presidente, estuvo acompañado por un nutrido grupo de funcionarios políticos entre los que cabe destacar al actual Senador Nacional y Gobernador electo de nuestra provincia, CPN Omar Perotti.



AGENDA

Los sendos documentos que recibieron Macri y Fernández, el CCIRR destacó que el sector empresarial tiene un rol fundamental en generación de valor compartido, prosperidad e inclusión social genuina. Al mismo tiempo, anexó un detalle de los principales temas de agenda, sin dejar de aclarar la importancia de otros temas de más largo plazo (educación, innovación, ciencia y sostenibilidad, por ejemplo) y que el desafío actual pasa por lograr acordar Políticas de Estado que definan claramente el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país.

En el detalle, los temas se agruparon en dos grandes ejes. El primero de ellos, con cuestiones más "macro" y que tienen que ver con la competitividad del sector desde un punto de vista más amplio:

* avanzar con una reforma laboral que promueva la creación de empleo, reduzca la litigiosidad laboral y disminuya el peso de los aportes y contribuciones.

* debatir una revisión completa del esquema de subsidios y costos energéticos para que Argentina no siga teniendo una de las tarifas de energía eléctrica más caras para la industria y las PYMES en particular.

* en referencia al sistema tributario, discutir una reforma que estructural que atienda los principios de progresividad, equidad, simplificación, certidumbre y coordinación federal.

* profundizar los esfuerzos de coordinación intergubernamental para mitigar los efectos de la informalidad en toda la cadena productiva

* expandir el crédito para financiar la inversión productiva.

* respecto a los acuerdos comerciales internacionales, se planteó la necesidad de establecer negociaciones inteligentes que tengan en cuenta las múltiples brechas y asimetrías de competitividad que nos ponen en situaciones de desventaja frente al resto del mundo.



INFRAESTRUCTURA

El segundo eje agrupó las múltiples necesidades regionales en materia de infraestructura, a saber:

* concreción de la obra de transformación en autopista de la RN 34 en el tramo Angélica-Sunchales, garantizando además, la conectividad de la "variante Rafaela" con el sector productivo de la ciudad.

* generación de una zona de actividades logísticas que integre un centro de transferencia de cargas, una playa de estacionamiento para camiones, un parque para empresas logísticas, un sector destinado al comercio internacional, como así también servicios como estación de servicio, hospedaje, talleres mecánicos, comedores y cafeterías, lavaderos, etc.

* ampliar la red de distribución de gas natural por redes, para que el mayor caudal de gas natural que brinde el futuro “Gasoducto Regional Centro II” llegue a más empresas.

* tendido de una Línea de Extra Alta Tensión (500 kV) entre Malvinas Argentinas (Córdoba) y Santo Tomé (Santa Fe).

* re-activación del servicio ferroviario y aéreo regional.

* impulsar las obras de infraestructuras necesarias en áreas y parques industriales, como así también, favorecer el acceso a más suelo productivo público de fomento.

* concretar una obra de refuncionalización integral del microcentro que priorice el peatón y los servicios.