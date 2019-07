"Es un candidato que conoce a la Provincia y dialoga con su gente" Locales 27 de julio de 2019 Redacción Por "Alberto fue muy claro en la coincidencia con Omar en cuanto a que Santa Fe tiene que ser un motor de la etapa que viene y que no se la puede relegar más", afirmó Marcos Corach tras la visita del candidato presidencial del Frente de Todos.

FOTO PJ RAFAELA DE RECUERDO. Marcos Corach junto a Alberto Fernández, el jueves en Rafaela.

Por esas vueltas fuera de agenda del destino, los que fueron y los que son jefes de Gabinete pueden encontrarse compartiendo un viaje de Sunchales a Rafaela y luego desde esta ciudad hasta Esperanza. Eso es lo que ocurrió el jueves cuando el clima impidió que el avión en el que viajaban el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el gobernador electo, Omar Perotti -entre otros- aterrice en el Aeródromo rafaelino y deba hacerlo en Sunchales.

En ese plan B que nadie esperaba estaba involucrado el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, quien de pronto se encontró compartiendo el viaje con Fernández -jefe de Gabinete de Ministros entre el 25 de mayo de 2003 y el 23 de julio de 2008- desde Sunchales a esta ciudad, en el que pudo dialogar con el candidato y contarle algo más de Rafaela, su gente y la región.

"Fui testigo directo de la visita de Alberto Fernández a nuestra región, desde que aterrizó en Sunchales, y creo que fue una excelente oportunidad para ver de qué forma coincidimos con la mirada que tiene el candidato, sobre todo con la cuestión productiva", expresó Corach al compartir sus impresiones de ese viaje compartido con LA OPINION. "Lo primero que vi es un dirigente que conoce la realidad de la provincia y que quiere conocer todavía más. Por eso particularmente se mostró entusiasmado con las actividades que se acordaron en conjunto con Omar Perotti. Es decir, una agenda que no es típicamente 'de campaña', sino que apuntó a tomar contacto y a escuchar de cerca a cada uno de los sectores de la producción y del trabajo en la provincia", explicó el día después de la visita del candidato que ayer siguió su campaña en la ciudad de Santa Fe -ver pág. 8-.

Corach señaló que "en general, para un candidato es más fácil elegir dos o tres lugares y ocasiones para unas fotos, pero entre Alberto y Omar acordaron actividades en las que el candidato pudo escuchar de primera mano las necesidades y contarles a los rafaelinos y a los santafesinos en general con más precisión la visión que tiene a partir de este planteo de “prender” una economía nacional que ahora no tracciona ni la inversión ni al empleo". Entusiasmado quizás por la actitud de Fernández y el clima que encontró en el acto con la militancia en la sede de la UOM en Bella Italia, el funcionario rafaelino dijo: "En mi impresión, más que visitas de campaña ya son contactos pensando en un futuro gobierno".

"Creo que se pudo apreciar con claridad, como dijo Perotti, que con Alberto estamos en presencia de un 'porteño' muy particular porque no tiene una mirada centralizada, sino muy federal. Que cuando era jefe de Gabinete siempre tuvo tiempo para atender primero a los intendentes y a los gobernadores que necesitaban de manera urgente mejorar la situación de la producción", subrayó Corach mientras se recupera de un molesto resfrío de temporada.

Al poner en valor el mensaje, el jefe de Gabinete rafaelino consideró que "Alberto fue muy claro en la coincidencia con Omar en cuanto a que Santa Fe tiene que ser un motor de la etapa que viene y que no se la puede relegar más". "Coincidimos con la mirada de un acuerdo de 100 días entre el Estado, empresarios y sindicatos a nivel nacional para acomodar variables que están descontroladas, como las de los productos de la canasta básica, las tarifas y la tasa de interés. Este tipo de previsibilidad es la que se necesita para que los empresarios puedan apostar a generar más inversión y que aparezca el empleo productivo", enfatizó Corach.

"Los datos nacionales son preocupantes, con 200 mil puestos de trabajo menos en el sector privado. Eso se tiene que poder remontar rápidamente a partir de diciembre. A todas las regiones que tenemos un entramado productivo fuerte, con vínculos entre el sector agropecuario, el industrial y las universidades nos preocupa mucho este tema", resaltó Corach, que al final dejó su rol de analista y asumió su "yo" militante. "Así como con Omar dijimos 'vamos a despertar al Gigante' en referencia a la provincia de Santa Fe, ahora con Alberto decimos: vamos a poner a la Argentina de pie. Vamos con todos".