Llega "Toy Story 4" al Cine Belgrano

FOTO PRENSA MUNICIPAL TOY STORY. Una peli para grandes y chicos.

La cuarta entrega de la saga animada de Disney se proyecta a las 18, doblada para disfrutar en familia. Además, Espacio INCAA proyecta a las 19:45 la desopilante comedia argentina del director Marcos Carnevale "No soy tu mami", protagonizada por Julieta Díaz, Pablo Echarri y Sebastián Wainraich. Y para el público adulto en el horario de las 21:40, el drama familiar "Lo que fuimos" con la magnífica actuación de Hilary Swank.

"Toy Story 4" es un film dirigido por Josh Cooley con una duración de 100 minutos. Pertenece al género animación y es apta para todo público. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Podrá verse doblada hasta el martes a las 18. La entrada general tiene un valor de $140.

En tanto, "No soy tu mami" es un film dirigido por Marcos Carnevale y un elenco integrado por Julieta Díaz, Pablo Echarri y Sebastián Wainraich. Tiene una duración de 101 minutos y pertenece al género comedia. La calificación es apta para mayores de 13 años.

Una periodista sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos, defendiendo su posición frente a la vida y la maternidad. Pero la misma comenzará a aflojarse cuando un nuevo vecino y su pequeña hija lleguen al edificio. Podrá verse en Espacio INCAA hasta el martes a las 19:45. La entrada general tiene un valor de $ 60 y descuento a jubilados y estudiantes: $ 30.

Por último, "Lo que fuimos" es una película dirigida por Elizabeth Chomko y un elenco integrado por Hilary Swank, Michael Shannon y Robert Forster. Tiene una duración de 101 minutos y pertenece al género drama. La calificación es apta para mayores de 13 años.

A Bridget, una chef de California, la llaman para que regrese a su casa en Chicago cuando su madre enferma, Ruth, desaparece en medio de una tormenta de nieve. Con su hija rebelde Emma a cuestas, Bridget llega y se encuentra con una Ruth a salvo, pero cada vez más confundida y desorientada. Su hijo Nicky considera que necesita estar en un centro de salud especializado, pero su esposo Bert insiste en que su lugar está con él, en casa. Bridget lucha con su propio matrimonio en problemas, su complicada relación con Emma y su culpa por haber dejado a su familia en Chicago. Busca una solución que haga felices a todos. Entonces, la familia se enfrenta a una crisis inesperada que la pone en una posición imposible. Podrá verse hasta el martes a las 21:40. La entrada general tiene un valor de $ 140.