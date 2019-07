Homenaje a Evita en Rafaela

Al cumplirse 67 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, dirigentes políticos y organizaciones realizaron ayer homenajes y actos para recordar a una de las máximas figuras del Partido Justicialista. En Rafaela, el Partido Justicialista junto a la CGT convocaron a un acto que se desarrolló ayer a media tarde en la plaza que, precisamente, lleva su nombre en el barrio Central Córdoba. En ese espacio, donde también se levanta un busto en homenaje a Evita, se concentraron dirigentes como Marcelo Lombardo, Roberto Ponzetti, Jorge Romera, la concejal Eva Garrappa, Rubén "Pocho" Bossana, entre otros.

Hubo palabras para recordar la vida y obra de Evita Perón en tanto que se colocaron ofrendas florales en su honor.



EN CLUCELLAS

Con la organización del Partido Justicialista de Clucellas, un grupo de dirigentes entre los que se encontraban el senador provincial, Alcides Calvo, redescubrió la placa colocada originalmente en 1955 en el busto de la plaza de esa localidad, la cual será restituida el próximo lunes. "Un momento muy sentido con la participación de clucellenses que, siendo jóvenes entonces, estuvieron presentes en aquel acto. La memoria de Evita sigue más viva que nunca, con el recuerdo de su labor por los niños, los ancianos y los desprotegidos en el país", se destacó tras el acto.



CRISTINA EN

SAN JUAN

La ex presidenta y precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó anoche un acto en San Juan para homenajear a Eva Duarte de Perón, al cumplirse 67 años de su muerte, junto al gobernador local, Sergio Casas, y diputados nacionales, tras seis años sin pisar la provincia.

La ex mandataria afirmó que una de las "cosas más conmovedoras" de Eva Perón fue la "dignidad" que le otorgó "a los pobres". "Parece histórico, pero es algo que también pasa ahora, porque cuando escuchamos gente que dice ´Ustedes piensan que tienen derecho a tener un plasma´, o nos quieren convencer que tenemos que tomar algo parecido a la leche y no leche, como toman ellos ¿por qué?", resaltó Cristina Kirchner, días después de que sus dichos sobre las segundas marcas "pindonga" y "cuchuflito" generaran polémica.

Sobre el escenario del estadio Aldo Cantoni, sostuvo que los discursos de la ex primera dama "marcaron etapas históricas y todavía siguen teniendo actualidad", al tiempo que destacó "su amor incondicional de los pobres de la Patria y su comprensión en como llegar a los pobres".

En la misma jornada, Madres de Plaza de Mayo inauguró la exhibición "Evita Eterna" en su sede de Hipólito Yrigoyen 1584, donde se podrá visitar la cobertura de la época de su muerte que hizo el periódico "El laborista", con fotografías y crónicas.

Fuera del país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó en su cuenta de Twitter: "Conmemoramos 67 años de la siembra de la gran Evita de los Pueblos, Eva Perón. Lideresa que encarnó la causa peronista, luchando de la mano con su pueblo por la reivindicación de los derechos del proletariado. Con el brillo de su sonrisa sigue iluminando a la Patria Grande".