Perotti, preocupado por el déficit: "deterioro importante y acelerado" Locales 26 de julio de 2019 Por Adrián Gerbaudo El Gobernador electo hizo sus primeras declaraciones respecto a la transición. Espera que la comisión reciba las primeras informaciones en lo que resta de la semana. Por otra parte, indicó: "no me gustaría venir y estar en un acto partidario solamente. No me gustaría venir con un candidato a Presidente que charla dos minutos con los periodistas y se va. No escuchar a un consultor sino a los actores de carne y hueso del sector productivo", marcó.

FOTO J. BARRERA APOYO./ Perotti se mostró todo el tiempo con el candidato a Presidente, Alberto Fernández.

El Gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, dio por primera vez una entrevista en nuestra ciudad. Dio su mirada con respecto a la candidatura de Alberto Fernández a la Presidencia, como así también de la transición en la provincia de Santa Fe.

"Para nosotros es muy importante que nuestro candidato a Presidente esté recorriendo y tenga los tiempos para escuchar, como lo vieron", dijo, en referencia al encuentro que mantuvo con la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

"Es central que desde la Provincia comencemos a construir una agenda, que la vamos validando con lo que ustedes terminan de ver, presenciar y escuchar con el Centro Comercial. En el que cada uno de los sectores directamente está planteando cómo ve y qué necesita para los próximos cuatro años. Nos parece que es la forma más efectiva y más seria de encarar una campaña presidencial en la provincia. Y como gobernador electo creo que es mi responsabilidad hacerle saber, conocer y acercar a cada uno de los interlocutores", agregó.

"Es central poder trabajar juntos, poder trabajar junto con la Nación, en defensa de la necesidad de infraestructura, de la mejora de nuestros sectores productivos, del empleo. Y esto se hace si se conoce. Hablarle de la ruta 34 a alguien y de sus dificultades y del tramo que el gobierno nacional dejó fuera del presupuesto y lo lento que ha sido... en realidad es mejor verlo. Estar en la ruta 11, que no tiene ni concesionario, se quedó vacía y está llena de pozos y no está marcada y hay un puente que cada vez es más finito entre Avellaneda y Reconquista... es verlo. Es no escuchar a un consultor sino a los actores de carne y hueso, que le cuente cómo está el sector metalmecánico, cómo vive una PyME en el interior, nos parece central. Creo que eso es la forma que uno siente la política, en que uno quiere apoyar y respaldar a un candidato a Presidente. Cuando le dan los tiempos para incorporar, tener y escuchar a los actores reales y concretos de la economía: los que generan empleo, los que pagan los impuestos", describió.

"No me gustaría venir y estar en un acto partidario solamente. No me gustaría venir con un candidato a Presidente que charla dos minutos con los periodistas y se va. Me parece que como hemos hecho en Reconquista, en Rafaela, en Esperanza y mañana (por hoy) en la ciudad de Santa Fe, donde hemos nucleado a gran parte de los sectores productivos de la provincia, creo que es la forma seria, concreta de trabajar de otra manera".



PREOCUPADO POR EL DEFICIT

Por otra parte, se lo consultó respecto a la transición que ya se inició. Recordemos que hubo un primer encuentro entre Alcides Calvo, Roberto Mirabella, Silvina Frana, Armando Traferri y Rubén Michlig y el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. "Hay una comisión designada. Esperemos esta semana comenzar a recibir información. Y ellos, con esa información, serán los que le irán comunicando a los santafesinos como esto trasciende", dijo.

"Aquí hay que ser muy cuidadosos en la transición. Fundamentalmente porque hay que cumplir la ley de responsabilidad fiscal: que es lo que puede hacer y no puede hacer un gobierno en el final de mandato está establecido legalmente. Lo que deseamos es que eso se cumpla", añadió.

Sobre el final, dio una frase que seguramente traerá repercusiones: "claramente nos preocupan las cifras que van apareciendo, con el déficit fiscal. Son de deterioro importante y acelerado en la Provincia".