Llevan la bandera de la ilusión Deportes 26 de julio de 2019 Por Martin Ferrero Atlético de Rafaela presentó a su nuevo plantel. El próximo 17 de agosto comenzará el torneo en donde buscará ser protagonista y pelear por uno de los ascensos a la Superliga. También hubo reconocimiento a ex futbolistas por los 30 años de fútbol profesional.

FOTO J. BARRERA PRESENTACIÓN. / En el salón celeste fue presentado el nuevo plantel de Atlético de Rafaela, temporada 2019/2020 FOTO J. BARRERA RECONOCIMIENTO. / Julio Litvak recibió su merecida distinción.

Atlético de Rafaela presentó el plantel con el cual competirá en el próximo torneo de la Primera Nacional, ex B Nacional, el cual estará comenzando el 17 de agosto. El acto, que tuvo lugar en el salón celeste, también fue propicio para repasar, por medio de un emotivo video, los 30 años de la “Crema” en el fútbol profesional.

Tras la presentación de los futbolistas y cuerpo técnico, hubo reconocimiento para algunos de los ‘baluartes’ que contribuyeron al crecimiento futbolístico de Atlético de Rafaela, por caso: Iván Juárez, Darío Gandín, Franco Mendoza, Gonzalo Del Bono, Fabián Césaro, Carlos Mario Goyén. También hubo reconocimiento para Julio Litvak, un trabajador de toda la vida en el club de barrio Alberdi; y a Matías Godoy, por su participación en los seleccionados juveniles de Argentina, en el presente Sub17.

“Ustedes llevan la bandera de la ilusión, es la oportunidad de hacer un quiebre y poner a Atlético de Rafaela donde se merece estar”, fueron las palabras de Ricardo Castro, presidente de la subcomisión de fútbol, para con el plantel en el cierre de la ceremonia.

Y más allá de la gran renovación que hubo, se mantiene prácticamente el mismo número de jugadores surgidos de Inferiores que la temporada pasada. En la 2018/2019 fueron 15 de 30 futbolistas, hoy, para la 2019/2020 que se viene son 16 de 31, que fueron presentados anoche.

En esta ocasión habrá sólo cuatro (cinco) rafaelinos: Matías Tagliamonte, Alexis Niz, Franco Gómez y Ángelo Martino.

El cuerpo técnico encabezado por Walter Nicolás Otta, cordobés de de Río Tercero, lo completan: Felix Benito (Ayudante de Campo), Guido Páez (Preparador Físico), Matías Cabral (Preparador Físico) y Gabriel Dottori (Entrenador de Arqueros).

Trabajan en el cuerpo médico: Diego Drubich Taleb y Maximiliano Viola (Médicos), Cristian Gays y Nicolás Martín Ruffinengo (Kinesiólogos). Los utileros: José Losano y Martin Cejas, y el masajista Miguel Ledesma.



El plantel de jugadores profesionales de Atlético de Rafaela para la Primera Nacional, temporada 2019/2020 que se presentó anoche:



-Arqueros: Matías Tagliamonte, Nereo Fernández (ex Unión de Santa Fe), Nahuel Pezzini y Gabriel Frattini.



-Defensores: Lucas Blondel, Tomás Baroni, Sergio Rodríguez Budes, Alexis Niz (ex Tigre), Franco Racca (ex Dep. Morón), Ignacio Liporace (ex Brown de Adrogué), Maximiliano Paredes (ex Chacarita), Franco Gómez (Inferiores), Gastón Tellechea (Inferiores) y Nahuel Speck.



-Mediocampistas: Emiliano Romero Clavijo, Renso Pérez (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), Junior Mendieta (ex Deportivo Morón), Joaquín Quinteros (ex Mitre de Santiago del Estero), Franco Baudracco (Inferiores), Román Cappelletti, Ángelo Martino, Mauro Marconato, Enzo Copetti, Diego Meza, Reinaldo Alderete (ex Agropecuario), Luciano Pogonza.



-Delanteros: Ijiel Protti (ex Villa Dálmine), Leonardo Acosta (ex Almagro), Alan Bonansea (ex Mitre de Santiago del Estero), Matías Godoy y Juan Cruz Esquivel.