La economía empieza a salir de la recesión Nacionales 26 de julio de 2019 Redacción Por Por el aporte del agro, la actividad económica subió 2,6% en mayo respecto del mismo mes del año anterior. Desde Hacienda remarcaron que es el primer dato de crecimiento después de 12 meses de caída.

FOTO NA BROTE VERDE. La economía dio una señal positiva en mayo.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La economía se recuperó 2,6% en mayo último por primera vez luego de doce meses de contracción en la producción de bienes y servicios, de la mano del sector agropecuario, informó ayer el INDEC. Las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo registraron que en comparación con abril pasado también se produjo un crecimiento, del 0,2%.

En los primeros cinco meses del año la actividad económica muestra una caída del 3,1% respecto de igual período del año anterior, según las cifras oficiales. De los dieciséis sectores económicos que releva el INDEC, cinco presentaron crecimiento, con gran impacto en el indicador del aporte de la Agricultura, Ganadería Caza y Servicultura, con un 49,5%, mientras que las restantes cuatro registraron muy leves mejoras por debajo del uno por ciento.

La Intermediación Financiera fue el rubro que más cayó con un 16%, seguido de el consumo ya que el Comercio minorista y mayorista bajó un 11,4% y la Industria Manufacturera registró una contracción del 6,5%, todos en la comparación interanual.

En la misma medición también mostraron indicadores negativos la construcción con un 3,1%, los Servicios Comunitarios y Sociales con un 2,7%, las Actividades Inmobiliarias con un 2,1% y el consumo de Agua, Electricidad y Gas con un 1,8%.

Se contrajeron menos la actividad de Hoteles y Restaurantes con un 0,4%, los Servicios de Salud un 0,1% y la Pesca un 0,6%.

Además del campo, que tuvo una fuerte expansión en la comparación con el año anterior, cuando estuvo afectado por la sequía, mostraron crecimiento el Transporte y Comunicaciones de un 1,8%, la Explotación de Minas y Canteras con un 1,3%, la Enseñanza con un 0,8% y la administración Pública y Defensa con un 0,2%.

La economía podría volver a mostrar en junio de nuevo indicadores negativos porque cae fuertemente el aporte del campo al terminarse la cosecha, y si se mantienen en el orden negativo el consumo, la construcción y la industria, que arrastran una larga recesión.

No obstante, el ministerio de Hacienda consideró que debido a los indicadores del EMAE "todo permite imaginar una continuidad del crecimiento en los meses que siguen".

Voceros del ministerio fundamentaron su pronóstico en que el campo "continúe aportando al crecimiento y lo mismo se espera de la construcción, que en mayo registró el número de permisos de construcción más alto desde mayo de 2017".

"También se espera que comience a impactar la mejora en los salarios reales producto de las negociaciones paritarias, que en su mayoría se firmaron en mayo y junio, y de la desaceleración de la inflación que se viene observando en las últimas semanas", agregaron las fuentes del ministerio.



HOTELERIA

La ocupación hotelera alcanzó en mayo a 3 millones de pernoctaciones, con un incremento de 4,5% respecto del mismo mes del 2018, según la Encuesta de Ocupación Hotelera que publicó ayer el INDEC. El informe señala que las pernoctaciones de viajeros residentes en el país registraron una suba de 1,7%, mientras la de turistas provenientes del exterior aumentaron 15,3%. El total de viajeros hospedados fue 1,4 millones, con un aumento interanual del 2,3% y la cantidad de viajeros residentes disminuyó 0,2% y la de no residentes aumentó 12,6%.

El 78,5% del total de los viajeros hospedados fueron de turistas que residen en el país. En mayo, en comparación con abril de 2019, las pernoctaciones y los viajeros hospedados disminuyeron 13,1% y 10,4%, respectivamente.

La región Ciudad de Buenos Aires (CABA) concentró el mayor porcentaje de la ocupación hotelera que realizaron los turistas en mayo con 28,4%, seguida por la Patagonia, 15,5%, mientras que las regiones que presentaron crecimiento interanual en las pernoctaciones fueron la Patagonia (22,8%), Cuyo (15,8%); Norte (10,4%), Córdoba (2,9%) y Buenos Aires (0,7%).

Las regiones que hospedaron el mayor número de viajeros fueron CABA, 377.462; Litoral, 228.436 y Patagonia, 212.714 y la estadía promedio de los viajeros fue 2,1 noches, 2,1% más que el mismo mes del año anterior.

La región Buenos Aires presentó la mayor estadía promedio, 2,9 noches; seguida por CABA, con 2,3 noches.

Las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron principalmente entre la región CABA, 18,9%, Litoral 16,1% y la Patagonia 16,0% mientras que el mayor número provino de la región CABA y partidos del Gran Buenos Aires con un 26,7%.

La región CABA centralizó las preferencias de los viajeros no residentes, al concentrar 60,2% del total de pernoctaciones. En los turistas provenientes del exterior la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada los del Mercosur, con 36,3%, el grupo de países "Resto de América" con 31,7%; y Europa con 17,2%.