3 Años de prisión a autor de tres robos calificados

Un joven de 20 años identificado como Luciano Martín Alessio fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales, por ser autor de tres robos calificados cometidos en 2018 en la ciudad de Rafaela. Así lo dispuso el juez Javier Bottero, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo este jueves en la sala número 2 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los tribunales rafaelinos. Si bien a la audiencia asistió el fiscal Martín Castellano, la investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema. El fiscal determinó que Alessio fue condenado como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca (en dos oportunidades) y robo calificado por el uso de arma de fuego (cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada).

El primero de los ilícitos fue cometido el sábado 6 de octubre de 2018, alrededor de las 3:00 de la madrugada. “Alessio, previo ponerse de acuerdo con otro hombre aún no individualizado, se subió a un remís y, mientras su acompañante sujetaba por el cuello a la víctima, Alessio le exigió las pertenencias y lo apuñaló con un arma blanca provocándole una herida en su brazo”, relató el fiscal que asistió a la audiencia. “Luego, el condenado se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que tenía la víctima. Finalmente, escapó del lugar con los elementos sustraídos en su poder”, precisó.

El segundo ilícito fue cometido en horas de la madrugada del martes 9 de octubre. “Personal de una remisería de Rafaela recibió un llamado telefónico por parte de Alessio, quien solicitó que un móvil se dirija a la intersección de calles Ciudad de Esperanza y Edison”, detalló Castellano. “Como consecuencia de ello, se lo comisionó a un hombre -chofer de la empresa- quien se presentó en dicho lugar con el remis que manejaba. En ese momento, Alessio se subió a la parte trasera del vehículo y, mediante intimidación con un revólver que tenía en su poder, apoyó el arma en la cabeza del hombre y le exigió sus pertenencias”, explicó. “Ante tal circunstancia, la víctima le entregó dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. Posteriormente, Alessio escapó con el arma y los elementos sustraídos en su poder”.

El último hecho fue cometido el sábado 13 de octubre. “En circunstancias en que Alessio se trasladaba en una motocicleta conducida por una persona aún no identificada, interceptó a una mujer que circulaba en bicicleta, la hizo caer al suelo y le causó varias escoriaciones”, detalló Castellano. “Luego, mientras el conductor de la motocicleta lo esperaba, Alessio se bajó del vehículo, se dirigió hacia la víctima y la apuñaló con un cuchillo tipo serrucho”, precisó. “Seguidamente, Alessio empujó a la mujer, se apoderó ilegítimamente de su bicicleta, se subió a la misma y se dio a la fuga con el objeto sustraído”, concluyó.



EN SANTA FE

En tanto, en la capital provincial condenaron a cinco años de prisión a un joven identificado como Francisco Lautaro Moreyra de 20 años. La pena fue impuesta por la coautoría del delito de robo calificado (por el empleo de arma blanca) en concurso real con la autoría del delito de portación indebida de arma de fuego de guerra. La sentencia fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Pablo Busaniche, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, la fiscal que investigó los hechos es María Gabriela Arri.