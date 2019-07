Fixture de CRAR en la fase decisiva Deportes 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Queda la última etapa en el Torneo Regional del Litoral. El domingo pasado Old Resian de Rosario se coronó campeón al derrotar a Jockey Club y así festejar su primer título en 20 ediciones. De tal modo, lo más importante ahora pasará por las Reclasificaciones A y B, que terminarán de definir los clasificados para los torneos de 2020.

CRAR estará en el primero de esos segmentos desde el 3 de agosto iniciando el tramo de siete fechas donde cuatro equipos intentarán alcanzar el objetivo de jugar la Elite el año que viene. El debut para el Verde será como visitante frente a Provincial de Rosario, mientras que el 10 se medirá también fuera de su reducto, en Santa Fe ante Universitario.

A priori, es un arranque complicado que cual tratará de salir bien parado, pensando en el primer juego de local el 24 ante Los Caranchos. La primera fecha completa el 3 de agosto será: Rowing vs. Universitario de Santa Fe; Estudiantes vs. La Salle; Universitario de Rosario vs. Los Caranchos y Provincial vs. CRAR.

Los restantes partidos del equipo rafaelino: segunda fecha, visitante ante Universitario (SF).

Tercera fecha: local ante Los Caranchos.

Cuarta fecha: visitante ante La Salle.

Quinta fecha: local ante Rowing.

Sexta fecha: visitante frente a Estudiantes.

Séptima fecha: local ante Universitario de Rosario.