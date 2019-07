Iniciativa para preservar la belleza del territorio Locales 26 de julio de 2019 Redacción Por El diputado Jorge Henn presentó una normativa innovadora que apunta a proteger, gestionar y ordenar los paisajes de la provincia y pone al ciudadano como protagonista en la formulación de las políticas que se desarrollen en torno a la temática.

En 1962 la Unesco reconoció el derecho a la belleza, tanto natural como urbana, y consideró que debe ser protegido de las acciones destructivas del hombre.

Bajo esta premisa, el legislador explicó “¿Cuántas veces sucede que una persona recuerda un lugar con determinadas características y, con el pasar de los años, se transforma hasta el punto en que ya no existe ese paisaje? Nadie puede detener el crecimiento y la expansión de las civilizaciones, pero si se puede, en esa dinámica social, proteger esos paisajes que son, ni más ni menos, que el contexto de todo”.

La propuesta busca que el Estado proteja y conserve los paisajes considerados íconos en la provincia como el de Santa Fe la Vieja o del Convento de San Lorenzo, o el del Río Paraná. También apunta a legislar sobre aquellos considerados ordinarios, en el sentido de que no reúnen valores culturales o ambientales excepcionales como ocurre en plazas, o trazas urbanas de pueblos de la Provincia que conservan ciertas características mantenidas a lo largo del tiempo.

El paisaje es -según expresa el proyecto- cualquier parte del territorio santafesino, tal como lo percibe la población y puede ser natural o cultural, según los elementos que prevalezcan en él. En este sentido, cada paisaje, sea de las características que sea, tiene su valor y su problemática particular.

"Cuando hablamos de paisaje también es necesario pensar en los cordones urbanos donde proliferan los basurales a cielo abierto o los tendidos de cables aéreos, se trata de situaciones que requieren una urgente intervención ya sea porque pueden generar peligro o marcan una acentuada degradación del paisaje” expresó el diputado.



CONSULTA A LA CIUDADANÍA

Como innovador, el proyecto presenta la posibilidad de otorgar a los ciudadanos herramientas que les permitan ser parte de la gestión del desarrollo de nuevos paisajes: “existen mecanismos de consulta que podemos aprovechar para que los vecinos sean también los hacedores del paisaje en el que quieren vivir” explicó el legislador.

Sobre la necesidad de presentar una ley de estas características, Henn comentó que “es importante que el estado provincial legisle respecto al paisaje porque responde al interés general de los ciudadanos”, y continuó, “todos tenemos derecho a contemplar la belleza de un paisaje, a disfrutar de la ciudad de la que formamos parte de sus fachadas, monumentos o de una mañana a cielo limpio. Lo bello está asociado al cuidado, por eso creemos que es obligación de todo gobierno velar por la belleza del entorno”.

Con esta iniciativa el legislador por la UCR-NEO continúa una clara línea de trabajo relacionada al ambiente que nuclea proyectos tales como el desarrollo de un “programa de consumo responsable y sustentable”; y uno de “buenas prácticas ambientales en la construcción”.