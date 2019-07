El boxeo de luto con el fallecimiento de Santillán Deportes 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA TRISTE FINAL./ El ceresino Hugo Santillán falleció en San Nicolás.

El joven boxeador ceresino Hugo Santillán falleció ayer después de cinco días de internación, luego de haberse desvanecido el pasado sábado mientras escuchaba el fallo de la pelea contra el uruguayo Eduardo Abreu, por el título Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El púgil, de 23 años, estaba internado en grave estado en un hospital de la ciudad bonaerense de San Nicolás por un severo traumatismo de cráneo.

La muerte de Santillán se produjo luego de haber registrado una leve mejoría: "Hugo la está peleando. Ahora estamos con un poquito más de ánimo porque lentamente está evolucionando", había manifestado su padre homónimo, el pasado lunes. El boxeador perdió el conocimiento el pasado sábado tras el combate con el uruguayo Abreu, que defendió su título Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): en medio de la lectura del fallo en el cuadrilátero del gimnasio del club San Nicolás, el argentino se desvaneció en su rincón, mientras era sostenido por sus colaboradores.

Tras el desmayo, Santillán fue trasladado al Hospital San Felipe y debió ser operado por una inflamación en la zona del cerebro: durante y después de la intervención quirúrgica sufrió dos infartos. La médica Graciela Olocco, directora del Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, reveló que Santillán, murió el jueves a las 00:15 como consecuencia de "un fallo de miocardio". "La causa final de la muerte es un fallo de miocardio, es decir un paro cardíaco. El paciente ingresó en estado de coma y nunca recuperó la conciencia. Estuvo con asistencia ventilatoria y con medicación inotrópica", explicó la médica en diálogo con el programa radial Primera Mañana de LT9.

"En su momento se le realizó una craneotomía para hacer una descompresión por el edema cerebral que tenía. Después comenzó con los problemas renales, la fase poliúrica. Todo derivó en un fallo de bomba", agregó Olocci.

"Dinamita" Santillán había peleado 35 días antes de su fatal presentación en la ciudad alemana de Hamburgo contra el local Artem Harutyunyan, donde perdió de manera unánime tras 10 rounds. Las tarjetas habían sido contundentes contra él: los jueces le dieron todos los asaltos por perdidos, con una notoria diferencia de categorías. "Recién bajo del ring. No se me dio la victoria, pero hicimos 10 rounds palo a palo. En tres categorías más, esta no es mi categoría. Pero vine y me la jugué", explicó en aquel momento.