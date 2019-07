Se inauguran los Juegos Panamericanos en Lima Deportes 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO COMITE OLIMPICO ARGENTINO A CUARTOS./ Gallay y Pereyra clasificadas.

Por Tomás Rodríguez Couto Lima, 26 (Especial para NA). - Si bien el pebetero panamericano se encenderá hoy, luego del esperado show que entregará Luis Fonsi en el estadio Nacional, algunos deportes de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ya comenzaron su actividad paulatinamente y con presencia argentina. La ceremonia inaugural será a las 20, hora de nuestro país.

Desde lo deportivo, Argentina se propone como objetivo mantener el séptimo lugar en el medallero general, pero a la vez mejorar las 15 preseas doradas obtenidas en Toronto. ¿Por qué? Hace cuatro años Canadá, como local, buscó hacer uno de los mejores Juegos de su historia. Mientras que Estados Unidos, su rival directo, no quiso quedarse atrás. Esta vez, ambas delegaciones están viajando a Perú con equipos "B" en decenas de disciplinas, con la clara excepción de aquellos deportes que entregan plaza directa a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Esto hará que, naturalmente, los países latinoamericanos aumenten su cosecha de doradas, incluido la Argentina.

Por otro lado, en Toronto, la pelota, sin arraigo en Canadá, estuvo ausente del programa. Ya de regreso en el cronograma panamericano, Argentina buscará sumar entre 3 y 5 medallas doradas en este deporte. Sin cometer el error de dar por descontado resultados deportivos, y a la espera de gratas sorpresas y más satisfacciones, la delegación albiceleste también suma grandes esperanzas de subir a lo más alto del podio en vela, natación, canotaje, remo, racquetball, patín artístico, patín carrera, wakeboard, sóftbol, judo, surf y, como es tradición, en deportes de equipo como el hockey sobre césped, rugby, handball y básquetbol, cuyo equipo masculino no le escapa al favoritismo aun cuando su gran objetivo es el Mundial de China, a partir del 31 de agosto.

Todo esto, a pesar de que mucho del foco en este ciclo olímpico se lo llevaron los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, los cuales, desde el ámbito deportivo, aun no están cerca de generar frutos entre los mayores, con la particular excepción de la nadadora Delfina Pignatiello.

Lima 2019 esta recibiendo a 6.680 deportistas de 41 Comités Olímpicos Nacionales de toda América. Las competencias ya se desarrollan en 14 distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDENA (Villa Deportiva Nacional), Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otros.

En los Juegos Panamericanos se disputan un total de 39 deportes, que incluyen 61 disciplinas. 22 de esos deportes son clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya sea por posición en la clasificación general como por marcas (caso atletismo y natación).



PRESENCIA DE GRETTER

Recordemos que Melisa Gretter es la representante rafaelina en los Juegos. El sábado iniciará el basquet 3x3 y la segunda semana el 5x5. También participa la ciclista santiagueña Natalia Vera, que reside en nuestra ciudad al representar al Club Ciclista.



A CUARTOS

Las duplas femenina y masculina lograron sendos triunfos en la segunda jornada de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, ante Nicaragua y El Salvador, respectivamente; las damas se aseguraron un lugar en los cuartos de final del torneo que se realiza en el Complejo Costa Verde, mientras que los varones necesitan ganar para lograr el mismo objetivo, ya que de lo contrario deberán jugar un repechaje.

La entrerriana Ana Gallay (dos veces olímpica y medalla de oro en los Panamericanos de Toronto 2015 en pareja con Georgina Klug) y la sanjuanina Fernanda Pereyra (debutante en los Juegos) vencieron a las nicaragüenses Swan Mendoza y Lolette Rodríguez por 21-12 y 21-11, en 25 minutos, por el Grupo D.

Comienza el rugby: los seleccionados masculinos y femeninos de Seven comienzan su participación en los Juegos Panamericanos. Los varones tendrán su debut este viernes desde las 10.45 ante Jamaica. El sábado completarán ante Uruguay en el mismo horario y por último, cierran el grupo con Canadá a las 14.55. Por el lado de las mujeres, abren ante Colombia a las 7.50, y el sábado disputarán los otros dos encuentros, con Estados Unidos, a las 8.15, y con Trinidad y Tobago, a las 12.