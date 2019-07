Vivas y sus sensaciones tras convertirse en el Puma 862 Deportes 26 de julio de 2019 Redacción Por RUGBY

El sitio oficial lospumas.com.ar, que desarrolla toda la información del seleccionado argentino de rugby, publicó una entrevista con Mayco Vivas tras convertirse en el Puma 862 el pasado sábado, con su debut oficial en el equipo argentino, frente a los All Blacks.

Antes del segundo partido por el Rugby Championship, este sábado frente a Australia como visitante, el rafaelino dejó sus sensaciones.

Transcribimos la entrevista a continuación:

Hasta mediados del año pasado, pocos conocían su historia. Como pilar izquierdo, se formó en el Círculo Rafaelino de Rugby y al terminar la secundaria se mudó a Rosario para jugar en Atlético de Rosario y entrenar en la academia de la ciudad, donde la UAR reúne a los juveniles con futuro promisorio. Llegó a disputar dos Mundiales juveniles y a mediados del año pasado llamó la atención de Mario Ledesma, quien lo convocó para la ventana de noviembre y le dio unos minutos ante Barbarians.

En un puesto donde no sobraban los nombres, Vivas continuó su progreso en los primeros meses de 2019.

- Primero Jaguares y ahora Los Pumas, ¿te imaginabas un año así?

- No, un año así, no. Viene siendo bastante cargado e intenso, en el buen sentido. Estoy muy contento de estar ahora en todos los partidos que se van dando y me toca disfrutar mucho. Son partidos muy lindos que el año pasado no estaba ni cerca de pensar en algo así.

- ¿Qué sensaciones tuviste el sábado en tu primer partido oficial?

- Cuando entré a la cancha, no se me pasó mucho por la cabeza. Pensaba en jugar, hacer las cosas que tenía y disfrutar. Antes del partido sí había pensado más en todo lo que viví antes de estar acá, todos estos años y lo que fui pasando.

- ¿Qué hablaste con tus amigos del club y tu familia después?

- Hablé mucho con mis amigos y mi familia. Llegaron bastantes mensajes, así que estoy muy contento por el apoyo de los seres queridos que te hacen llegar las muestras de cariño. Eso es muy lindo.

- ¿Qué te dijeron los entrenadores antes del partido?

- Hablaron mucho en general. Pusieron mucha atención de que cada uno cumpla su rol dentro del equipo, en cada jugada y en el sistema de juego, así que se hizo mucho foco en ese tema. Te toca compartir parte de este proceso, con dos amigos, que viven situaciones parecidas.

- ¿Cómo vivís eso?

- Bien, muy bien, nos conocemos desde Rosario así que somos un buen grupo. En Buenos Aires vivo con Lucio [Sordoni] y también compartimos mucho con Marcos [Kremer] y estamos siempre juntos, así que es como si viviéramos los tres. Es muy lindo compartir esto con amigos, te da más ganas de seguir adelante.

- ¿Y en la concentración cómo lo llevás? ¿Cómo vienen los entrenamientos?

- En la concentración duermo con Santi Medrano. En cuanto al entrenamiento, ahora estamos empezando a entrenar más duro y más táctico pensando en Australia y haciendo foco en las cosas que tenemos que mejorar y dónde los podemos atacar a ellos.