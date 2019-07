Ford reemplazaría al Mondeo, S-Max y Galaxy Automotores 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO 16VALVULAS.COM CROSSOVER FAMILIAR. Este nuevo producto compartiría la plataforma C2 con el Focus IV.

Se sabe que el furor por los SUV’s y crossover en muchos mercados terminó cobrándose como víctimas a sedanes, monovolúmenes, coupés y hasta hatchbacks del segmento C, desplazados por la gran demanda de Sport Utility Vehicles. Una de las marcas que decidió apostar todo por este tipo de vehículos es Ford que ya anunció la discontinuación de varios productos tanto en Estados Unidos como en Europa.

Tres de esos productos serán el Mondeo, S-Max y Galaxy (ya discontinuado), aunque no de manera inmediata: el S-Max se fabricará hasta fin de año y al Mondeo le quedan aún algunos años de vida, pero no tendría un recambio generacional. Para su reemplazo, según señalan varios medios de prensa del Viejo Continente, la marca del óvalo estaría desarrollando un crossover mediano/grande que será de carácter global.

Cómo será este crossover aún es una incógnita, ya que no hay renders oficiales ni prototipos, pero para tener una idea habría que imaginarlo como un Subaru Outback con el lenguaje de diseño de Ford. El concepto sería similar: una rural con estética aventurera, cumpliendo el objetivo de ser un vehículo familiar pero también con un estilo pseudo off road y una posición de manejo elevada, características muy buscadas para quienes se inclinan por los crossovers y SUV’s.

La receta sería bastante simple: este nuevo producto también utilizaría la plataforma C2 del Focus IV, pero con mayores dimensiones –alrededor de 4,80 metros de largo-. De esta manera no sólo se ahorran costos sino también tiempo de desarrollo. El crossover podría tener opciones con tracción integral o no, ya que también se habla de que podría recurrir a un sistema que lo ayude a transitar por diferentes superficies pero manteniendo la tracción delantera –como el Grip Control utilizado por el Grupo PSA-.

Mecánicamente, de acuerdo a la prensa europea, Ford recurriría a motores de combustión EcoBoost (nafteros) y EcoBlue (diésel) asistidos por sistemas micro-híbridos o Mild Hybrid, con un sistema eléctrico de 48 voltios para reducir las emisiones y consumos. Tal como señalamos anteriormente, por ahora no hay mayores datos oficiales, ni siquiera una denominación, pero estimamos que estos datos no tardarán mucho tiempo en salir a la luz.