El SUV que llegará a Argentina en 2020 Automotores 26 de julio de 2019 Redacción Por Es uno de los productos que los directivos de Mitsu-Motors (Grupo Car One, nuevo representante de la marca en el país) planean comercializar en nuestro mercado. En este artículo, hacemos un repaso por sus características principales y el por qué de su cambio de denominación.

FOTO 16 VALVULAS.COM REBAUTIZADO. El Eclipse Cross planea resurgir tras varios años complicados.

Presentado a nivel mundial en 2017, el Eclipse Cross es un símbolo de la nueva era de Mitsubishi, que planea resurgir tras varios años de números en rojo, basando su gama en crossovers, SUV’s y pick ups e impulsada por el acompañamiento del Grupo Renault-Nissan, ahora propietaria de la firma de los diamantes en lo que fue una de las últimas decisiones de Carlos Ghosn como su CEO.

Apenas apareció en el mercado, su nombre generó polémica entre los entusiastas de la marca que tradicionalmente identificaban la denominación Eclipse con la coupé, muy famosa en la década de los 90. Lo cierto es que esta transformación justamente refleja el cambio de tendencia entre el público, que pasó de los deportivos de dos puertas a los Sport Utility, combinando un porte algo más imponente y aventurero, pero con una estética más agresiva. Esa “polémica” no ocurrirá en nuestro país: según adelantaron los directivos de Mitsu-Motors (nueva representante de la compañía en nuestro país, de la mano del Grupo Car One), en Argentina recibirá el nombre de Outlander Cross, para relacionarla con la Outlander de 7 plazas que ya se comercializa y la Sport, que también arribaría el año que viene.

Pero pasemos a sus características principales, empezando por su diseño: el Eclipse Cross nació bajo el lenguaje de diseño Dynamic Shield, que se caracteriza por sus trazos rectos, muy marcados, con líneas tensas en toda su carrocería. Esto se puede apreciar claramente en el sector frontal, con los faros de Led finos y alargados que junto con una máscara negra y con marco cromado dibujan una suerte de X, con los grandes faros antiniebla en forma de trapecio en los extremos, otorgándole una imagen agresiva y moderna, tal como en la nueva L-200, reestilizada con este nuevo family feeling de Mitsubishi.

El Cross es uno de los denominados “SUV’s con aspecto de coupé”, ese es tal vez el único punto en el que tiene en común con la coupé que conocimos en los 90, y ese concepto está representado por su perfil, con una línea de cintura ascendente que culmina con un remate posterior con la luneta trasera dividida por los faros de Led. Este es sin dudas su rasgo más personal y distintivo.

Puertas adentro los trazos rectos y afilados del exterior contrastan con líneas curvas y trazos más suaves, que dejan un poco de lado la deportividad por la sobriedad típica de la firma de los diamantes.

En el tablero, resaltan los detalles en aluminio cepillado y los apliques tipo Piano Black, pero sobre todo la pantalla tipo tablet flotante del sistema multimedia que se ubica por encima de la consola central, que cuenta con un mando tipo touchpad para navegar por los diferentes menús y configuraciones. Como es de esperarse, cuenta con compatibilidad para smartphones, tanto para Android Auto como Apple CarPlay e incluye un sistema de sonido Rockford Fosgate de 710W.

Si bien la configuración de equipamiento para nuestro mercado aún no está definida, el Eclipse Cross se destaca por ofrecer en Europa y Brasil –donde ya se vende desde fines del año pasado- una completa dotación de confort y seguridad: climatizador bizona, sistema multimedia con pantalla de 7”, sistema de acceso y arranque sin llaves, cámara de retroceso, seis airbags, frenos a disco con ABS/EBD/BA, control de tracción, control de estabilidad, sistema de cámaras con visión de 360º y un paquete de asistentes de conducción compuesto por sensor de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, control de velocidad crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia en ciudad, sistema de mitigación de colisión frontal y Head-Up display. Mecánicamente, en Europa se ofrece con dos motorizaciones, un propulsor diésel 2.2 DI-D de 150 CV asociado a una caja automática con convertidor de par de 8 marchas y un naftero 1.5 turbo de 163 CV acoplado a una caja manual de 6 velocidades o a una transmisión automática CVT con 8 marchas simuladas (estimamos que esta última podría ser la configuración elegida para nuestro mercado). La tracción es delantera, pero también está disponible con el sistema de tracción integral denominado Super All-Wheel Control de acople automático, con bloqueo de diferencial y selector de modos de conducción. Luego del cambio de representación de Mitsubishi en Argentina, el EclipseOutlander Cross será uno de los próximos lanzamientos de la marca y llegaría hacia mediados del año que viene.