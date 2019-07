María Eugenia Bielsa: "no me veo en un gabinete" Locales 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J. BARRERA JUNTOS./ María Eugenia Bielsa junto al intendente Luis Castellano, en el hall del CCIRR.

La exvicegobernadora y exprecandidata a Gobernadora, María Eugenia Bielsa, estuvo presente en nuestra ciudad, para formar parte del encuentro de Alberto Fernández con empresarios y los medios de comunicación local.

En diálogo con la prensa, la rosarina -que se mostró con el intendente Luis Castellano- indicó que "nosotros estamos convencidos de que todos los espacios del peronismo de que no es lo mismo para Santa Fe y para todos los santafesinos de que no es lo mismo que gane cualquiera de las dos opciones. En el ADN del macrismo o de Juntos por el Cambio no está la producción: se pasaron cuatro años hablando de temas financieros (LEBAC, LELIQ, si sube o no el dólar)... En realidad, en esto lo compartimos con Luis (Castellano) y con Omar (Perotti), todos los santafesinos quieren invertir en el trabajo, porque es el verdadero estructurador de un sujeto y de la sociedad.

Me parece que haber empezado aquí es el corazón del desarrollo productivo de Rafaela y se van a plantear cuestiones que tienen que ver con la distribución, con el transporte... Habrá gente del comercio y de la industria. También me parece correcto que esté la Universidad, porque eso es una relación virtuosa.



SU LUGAR EN LA

LISTA DE DIPUTADOS

No hubo un ofrecimiento, sino una charla con Marcos Cleri, el día antes del cierre de listas. Me pareció que había un compromiso asumido con anterioridad con él, donde él resignó su candidatura. Había expresado claramente que mi vocación era ser candidata a la Gobernación. Entonces, disputar con un compañero y yo, y no por una cuestión de protagonismo, sino porque como interpretábamos que se ampliaba la lista, en el sentido de la convocatoria, porque una cosa es ir primero y otra segundo. Me pareció que era lo legítimo y resolvimos sin ningún problema. Por eso estamos acá.



"NO ME VEO EN EL GABINETE"

Consultada sobre si trabajaría en el Gabinete de Omar Perotti, dijo que "personalmente, no. Pero sí nos vemos acompañando para que este sea el mejor Gobierno del peronismo de los últimos años". Ampliada la pregunta por el Gabinete Nacional, respondió: "tampoco. Tiene que pasar tanta agua... hay que colaborar con el Gobierno de Perotti como en el de Fernández. Tenemos la idea de que la política es una construcción y no ver en qué lugar queda ubicado cada uno".