Jana visitó a Maradona

Como es de público conocimiento el 10 fue operado de la rodilla, intervención que sorteó exitosamente, su hija Jana lo visitó en la clínica donde se repone y señaló "estaba como un niño de siete años, cuando se siente mal, todo apachurradito".

El ex futbolista fue sometido a una intervención en la cual le colocaron una prótesis en su rodilla derecha y su hija lo fue a ver a la Clínica Olivos.

Diego Maradona fue operado con éxito el miércoles en la Clínica Olivos. El ex futbolista fue sometido a una intervención que duró casi dos horas y en la cual se le colocó una prótesis en la rodilla derecha.

"Le realizamos un reemplazo de su rodilla derecha. El llegó a la clínica con una patología llamada genu valgo artrósico. Esto es un deseje de la pierna que le trae serios problemas para caminar y, sobre todo, muchos dolores. Una persona normal tiene un deseje de rodilla de unos cinco grados y en el caso de Diego tenía 20. Ese deseje hacía que su cuerpo solo se predispusiera para caerse hacia el lado izquierdo y así el peso de su cuerpo no solo le traía problemas en la derecha, sino que con el tiempo fue rompiendo la izquierda. Diego tenía una rodilla, la derecha, que miraba hacia adentro y por consiguiente la izquierda hacia afuera, esto para que se entienda desde una mirada práctica", explicó Diego Eyharchet, el médico que estuvo a cargo de la intervención, a Infobae tras la operación.

Mientras se recupera, y a la espera de que el próximo domingo le den el alta médica, Maradona recibió la visita de su hija Jana Maradona, quien compartió una foto en las redes sociales.

"Cuidando a papi", escribió sobre el posteo que hizo en Instagram, en donde tiene casi 80 mil seguidores, junto a la imagen en la que se lo ve al ex futbolista acostado en la cama de su habitación y haciendo el particular gesto de un besito con su boca.

Luego, en Twitter, Jana se conmovió al relatar sus sensaciones tras la visita a su padre en la institución médica. "Hoy mi papá estaba cual niño de siete años cuando no va al cole porque se siente mal. Acostadito, mirando la tele y comiendo gomitas Mogul. Todo apachurradito", describió la joven que estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es maquilladora profesional.

Una vez que reciba el alta, Diego Maradona continuará con un tratamiento de rehabilitación durante tres semanas junto al kinesiólogo Nicolás Papacena, en el Centro KyDep.