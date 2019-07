Casi 500 en medio año Locales 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En lo que va del año 2019, la Municipalidad de Rafaela junto a la Asociación Honrar la Vida, llevan contabilizados 418 donantes. En el carnet de estas personas figura el deseo de ser donante de órganos tras el fallecimiento. Solamente 32 personas, de todas las alcanzadas por este grupo de trabajo, se negó a donar órganos.

"Hace más de 20 años que trabajo en el área de salud y noto que se fueron esos mitos populares sobre la donación de órganos, a la venta de órganos y todo lo oscuro que iba detrás. Creo que la Ley Justina ayudó mucho también, que garantizó el derecho de las personas para poder recibir un trasplante y medio la obligación que tenemos todos los seres humanos de donar, pero más allá de las leyes lo que veo es más seguridad en esto y realmente muchas familias han encontrado una respuesta frente a la pérdida de un familiar y la continuidad de sus órganos en la vida de otras personas. Y eso es lo que uno nota cotidianamente. Se habla mucho más y sin duda uno ve en Rafaela frecuentemente ablaciones múltiples, lo que habla de la concientización no sólo de la población sino también de la población médicas y de los equipos de salud que lo tienen siempre presente y saben de la necesidad", expresó la doctora Vimo al respecto.

Vale mencionar, que en hay más mujeres donantes, que hombres. En el registro que lleva el área de salud de la Municipalidad, de las 450 consultadas, 227 mujeres dijeron que sí (sólo 13 se negaron a donar), mientras que de ese número, 191 fueron hombres (19 dijeron que no). Otro dato que se desprende de este análisis, es que cuando comienza el año, en los primeros meses, es cuando más la gente accede. El registro va bajando a medida que avanza el año.

Recordemos que la norma determina que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos, excepto que hayan manifestado su voluntad de no serlo. Siempre los trasplantes se realizan a partir de donantes fallecidos; la donación de órganos en vida se realiza pura y exclusivamente en caso de necesidad extrema y debido a la falta de donantes voluntarios post mortem. La ley respeta la manifestación expresa (afirmativa o negativa) realizada en vida por las personas. Por lo tanto, los familiares del fallecido ya no son los encargados de tomar la decisión. En caso de fallecimiento de menores de 18 años, la autorización para la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente o el representante legal del menor.