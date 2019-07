Jeff Bridges vuelve a la televisión Información General 26 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NYPOST.COM// JEFF BRIDGES./ El ganador del Oscar vuelve a la pantalla chica.

LOS ANGELES, 26 (AFP-NA). - El ganador del Oscar Jeff Bridges vuelve a la televisión tras décadas en el cine con una serie sobre un agente retirado de la CIA, informó este jueves la cadena estadounidense FX.

Bridges, una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, parte de una dinastía que incluye a sus padres Dorothy y Lloyd, con quien debutó en la pantalla chica en 1958 en la serie "Sea Hunt" antes de saltar a muy temprana edad al cine.

Seis décadas después, y actuando para televisión por última vez en 1996, Bridges, de 69 años, regresa con "The Old Man", en la que también aparece como productor ejecutivo.

Interpretará al agente Dan Chase, que tras abandonar la agencia de inteligencia vive apartado del sistema hasta que un asesino trata de eliminarlo. Ahí se ve obligado a conciliar su pasado y su presente.

"Jeff Bridges es uno de los actores más importantes de su generación", dijo Jon Steinberg, creador del drama basado en el libro de Thomas Perry. "Decir que este proyecto es una oportunidad de oro se queda corto".

La filmación del episodio piloto comienza este otoño boreal, informó FX en el comunicado.

Bridges tiene siete nominaciones al Óscar y una estatuilla por "Loco corazón" (2009), en el que demostró sus habilidades como músico al interpretar a un cantante country alcohólico que intenta volver a sus días de gloria.

En su larga carrera ha hecho de todo. Desde sobreviviente de un accidente aéreo en "Sin miedo a la vida" al icónico "The Dude" en la película de culto "El gran Lebowski" de los hermanos Joel y Ethan Coen (1998).