Equipos confirmados Deportes 26 de julio de 2019

Los dos equipos, Australia y Argentina, están confirmados para el partido del sábado a las 6.45 en Brisbane, por la segunda fecha del Rugby Championship.

Serán los siguientes: Australia: 1- Scott Sio 2- Folau Fainga’a, 3- Sekope Kepu, 4- Izack Rodda, 5- Rory Arnold, 6- Lukhan Salakaia-Loto, 7- Michael Hooper (c), 8- Isi Naisarani, 9- Will Genia, 10- Christian Lealiifano, 11- Marika Koroibete, 12- Samu Kerevi, 13- Tevita Kuridrani, 14- Reece Hodge 15- Kurtley Beale. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: 16- Tolu Latu, 17- James Slipper, 18- Taniela Tupou, 19- Rob Simmons, 20- Luke Jones, 21- Nic White, 22- Matt To'omua, 23- James O'Connor.

Los Pumas: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya, 3- Juan Figallo, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera (C), 7- Tomás Lezana, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Santiago Cordero, 15- Joaquín Tuculet. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Mayco Vivas, 18- Ramiro Herrera, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla, 23- Matías Orlando.