Will Smith se enfrenta a una versión hecha en computadora
26 de julio de 2019



LOS ANGELES, 26 (AFP-NA) -- Will Smith se enfrenta a una versión más joven de sí mismo en el filme de ciencia ficción "Gemini Man", que sus creadores aseguran representa el mayor salto de Hollywood en la creación de imágenes generadas por ordenador.

Varias películas han empleado técnicas de "rejuvenecimiento" para eliminar las arrugas de las estrellas, pero este clon de Smith fue construido completamente con efectos especiales --poros, tendones, vasos sanguíneos-- con un realismo espeluznante.

"En el pasado hubiéramos usado al hijo de Will Smith para interpretarlo, le hubiéramos puesto un cabello diferente y maquillaje y le hubiéramos llamado clon", dijo el director Ang Lee en un almuerzo en Los Ángeles antes del lanzamiento del tráiler de la película este jueves.

"Pero no se vería bien en este medio", añadió en referencia a los planos 3D de última generación, que incluyen varios planos cerrados y peleas viscerales.

"Gemini Man" ha estado en desarrollo por más de dos décadas, saltando entre estudios, directores y estrellas, mientras Hollywood esperaba que la tecnología pudiera llevarla a la gran pantalla.

El tráiler muestra a un joven clon asesino de una organización oscura enviado a matar a la versión más vieja de sí mismo.

La técnica usada en este filme, que se estrena el 11 de octubre en Estados Unidos, son similares a las usadas por la nueva versión del clásico "El rey león" de Disney, que parece de acción real pero fue hecha toda en computadora.

Crear un rostro humano realista fue por mucho tiempo un imposible en la industria de los efectos visuales, dijo el supervisor de efectos de la película, Bill Westenhofer.

"Durante millones de años, la cara ha sido la forma en que vemos a alguien y desciframos que nos está mintiendo, o que está enfermo, las sutilezas que están en el subconsciente. Tratar de recrear eso digitalmente es muy difícil".

Smith y dobles de acción interpretaron el papel del joven con trajes de captura de movimiento para luego aplicarle el efecto digital.

La producción se paseó por viejas fotografías y tomas del actor cuando estaba en la década de sus 20 --la edad de su clon "Junior"-, incluyendo algunas de "Bad Boys" y "Día de la independencia".

Estudiaron la morfología del envejecimiento y la interacción de la anatomía humana, desde los músculos faciales hasta el nivel microscópico de los poros de la piel y su pigmento, la melanina.

El productor Jerry Bruckheimer, quien trabaja en el proyecto desde hace más de una década, dijo que este salto "revolucionario" de la tecnología era el equivalente a "pasar del blanco y negro al color".