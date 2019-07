Baldomir amenazó a la prensa Policiales 26 de julio de 2019 Redacción Por ES JUZGADO POR ABUSAR DE SU HIJA

FOTO UNO EN EL JUICIO. El ex boxeador hizo gestos amenazantes contra los periodistas.

El ex boxeador santafesino Carlos "Tata" Baldomir, ex campeón mundial peso welter, amenazó a los periodistas que ayer cubrían el inicio del juicio en su contra por los delitos contra la integridad sexual de su hija menor de edad cometidos en la ciudades de Santa Fe y de Junín (provincia de Buenos Aires). En momentos en que los periodistas registraban la llegada esposado del ex púgil, el Tata se dio vuelta y se dirigió hacia ellos con una arrogante mirada: les hizo "fuck you" con su mano derecha, les mostró los puños como si estuviese arriba del ring y con su dedo índice señaló con un círculo a los periodistas e hizo el típico gesto de "vamos a hablar". La escena duró apenas unos segundos, hasta que la magistrada que lleva adelante el juicio contra el excampeón del mundo, Susana Luna, determinó que la audiencia sería a puertas cerradas.

Si bien la investigación de los hechos fue iniciada por los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo, luego fue derivada a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas) del MPA de Santa Fe. A partir de allí, Del Río Ayala y Grimberg continuaron la investigación y acusaron a CMB como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante (ambos delitos calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años) y promoción a la corrupción de menores. Los tres delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí. Los amenazantes gestos de Baldomir provocaron el repudio de la Asociación de Prensa de Santa fe, que a través de un comunicado rechazó "los gestos amenazantes del ex boxeador Carlos "Tata" Baldomir hacia los trabajadores y trabajadoras de prensa presentes en la Sala I del subsuelo de Tribunales, donde se llevaba a cabo esta mañana (de jueves) el juicio oral en su contra". “Al ingresar a la sala, Baldomir hizo distintas señas de forma intimidante, dirigiéndose claramente hacia los periodistas que se encontraban presentes para hacer la cobertura de las instancias del juicio, en la causa que lo tiene imputado por abuso sexual contra una de sus hijas. Ante esto, la APSF reitera su rechazo a estas intimidaciones, se solidariza con los trabajadores y trabajadoras amenazados, y se expresa en defensa del libre ejercicio de la tarea periodística", concluyó.