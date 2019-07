Preventiva para 9 policías Policiales 26 de julio de 2019 Redacción Por TRAGEDIA DE MONTE GRANDE

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la prisión preventiva para nueve policías bonaerenses y un funcionario municipal por la masacre de San Miguel del Monte en la que fallecieron cuatro jóvenes. Se trata de nueve de los 12 policías acusados y del funcionario municipal imputados por el asesinato de Aníbal Suárez, de 22 años, Gonzalo Domínguez, de 14, Danilo Sansone, de 13, y Camila López, de 13, y por las heridas graves que sufrió por la única sobreviviente, de 14 años. Con este fallo, la Cámara de Apelación y Garantías rechazó el pedido de excarcelación que había presentado el abogado de cuatro policías y confirmó así la prisión preventiva dictada hace más de un mes por el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi. Los efectivos que seguirán presos por el delito de "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego" son el capitán Rubén García, los oficiales Leonardo Ecilape y Manuel Monreal, y el subayudante Mariano Ibáñez. En tanto, que por los delitos de "encubrimiento agravado" y "falsedad ideológica", continuarán presos el subcomisario Julio Micucci, el oficial inspector José Durán, la oficial Melina Blanco y el oficial subinspector José Domínguez. Mientras, el teniente Héctor "Pipi" Ángel y el ex subsecretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio "Toro" Martínez, fueron procesados por "encubrimiento agravado". Por "falta de mérito" habían sido puestos en libertad los policías Cristian Righero y Juan Gutiérrez, que son quienes iban en un tercer patrullero que habría participado en el hecho. Si bien el fiscal a cargo de la causa Lisandro Damonte, y los abogados de las familias de las víctimas habían apelado la "falta de mérito" para esos dos acusados, la Cámara también rechazó esos planteos y confirmó el fallo a favor de Riguero y Gutiérrez. En tanto, la oficial subayudante Nadia Genaro, que está imputada en la causa, fue excarcelada hace unos días.



HABLO ROCIO

En tanto, este miércoles, la única sobreviviente habló por primera vez en los medios y señaló que se acuerda algo de lo que ocurrió esa noche pero -dijo- "no lo quiero contar". "Me acuerdo una cosa pero no la quiero contar. Me acuerdo algo de mi amigo Gonzalo", contó Rocío Quagliarello, que no brindó más detalles de lo sucedido, en diálogo con Canal 13. Además, la joven comentó que "siempre nos encontrábamos en la plaza y salíamos a pasear". Y agregó: "No me imaginé que la policía podía hacerme daño. Si nos pasaba algo confiábamos en ellos, no les teníamos miedo". El hecho ocurrió hace más de dos meses, el 20 de mayo pasado a la madrugada, cuando los cinco jóvenes iban en un Fiat 147 comenzaron a ser perseguidos por la Policía y luego de unas cuadras, terminaron estrellados contra el acoplado de un camión que estaba estacionado.