Volvieron las Inferiores de la Sur Deportes 26 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

El pasado fin de semana retomaron la acción las Divisiones Inferiores de la Primera B de la Zona Sur de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la cuarta fecha del torneo Clausura. La Norte retomará la actividad el próximo sábado. Todo lo ocurrido.



Sexta División: Talleres María Juana 2 (Brian Mansilla y Julian Radonich) vs Libertad Estación Clucellas 1 (Cristian Genesio), Zenón Pereyra 0 vs La Hidráulica 2 (Rodrigo Caballero y Luciano Barros), Florida de Clucellas 1 (Ignacio Cortesini) vs Deportivo Josefina 1 (Marcos Bustamante), Sportivo Santa Clara 0 vs Bochófilo Bochazo 0, Atlético Esmeralda 1 (Juan Carlos Flores) vs Atlético María Juana 4 (Gabriel Alarcón, Tomás Forzani x 2 y Eduardo Galván).



Séptima División: Talleres María Juana 0 vs Libertad Estación Clucellas 0, Zenón Pereyra 0 vs La Hidráulica 2 (Lucas Reartes y Lucas Rodríguez), Florida de Clucellas 6 (Agustín Eugster x 2, Joaquín Paredes, Alex Dobler x 2 y Dulio Bravo) vs Deportivo Josefina 0, Sportivo Santa Clara 1 (Uriel Zanabria) vs Bochófilo Bochazo 1 (Leandro Casco), Atlético Esmeralda 2 (Benjamín Astrada x 2) vs Atlético María Juana 2 (Ulises Cattani y Gustavo Dominino).



Octava División: Zenón Pereyra 0 vs La Hidráulica 0, Florida de Clucellas 1 (Francisco Bravo) vs Deportivo Josefina 3 (Diego Herrera, Mateo Murua y Tomás Chávez), Sportivo Santa Clara 0 vs Bochófilo Bochazo 1 (Hernán Celoira), Atlético Esmeralda 1 (Santiago Gentinetti) vs Atlético María Juana 2 (Ramiro Jaime y Damiano Jaime). A Talleres María Juana le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Talleres María Juana 1 (Ramiro Donoso) vs Libertad Estación Clucellas 1 (Bautista Cuggino), Zenón Pereyra 1 (Santino Cabrera) vs La Hidráulica 0, Florida de Clucellas 1 (Bautista Junco) vs Deportivo Josefina 1 (Lautaro Casado), Sportivo Santa Clara 0 vs Bochófilo Bochazo 3 (Tiago Palma, Vito Fasseta y Marcos Vallone). A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Especial: Zenón 2 (Mariano Schalbetter y Siro Gómez) – LH 0, Florida 7 (Thiago Cabrera, Ezequiel Cena, Burno Chiavassa x 2, Mauricio Frachia, Milton Benitez y Alan Andrada) – Josefina 0.



Próxima fecha (5°): Bochazo vs Atl. Esmeralda, Dep. Josefina vs Sp. Santa Clara, La Hidráulica vs Florida, Libertad E.C. vs Zenón Pereyra, San Martín vs Talleres (MJ). Libre: Atlético (MJ).