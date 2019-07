Racing recibe a Unión

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Racing Club de Avellaneda, el último campeón, abrirá hoy la Superliga cuando reciba en su estadio a Unión de Santa Fe, en el marco de un partido válido por la primera fecha.

El partido se disputará desde las 21, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y será televisado por TNT Sports.

Luego de la dura eliminación a manos Boca Unidos por Copa Argentina, el equipo de Eduardo Coudet buscará un triunfo que le permita revertir este mal comienzo de semestre.

De los tres refuerzos que trajo, el "Chacho" colocará solo a Matías Rojas como titular, mientras que Walter Montoya, otro de los nuevos, irá al banco de suplentes.

Si se toma como parámetro el equipo que cayó ante los correntinos, habrá tres modificaciones, de las cuales dos son tácticas y una obligada, por el desgarro de Alejandro Donatti.

El defensor lo reemplazará Nery Domínguez, al tiempo que Darío Cvitanich y Diego "Pulpo" González serán sustituidos por Jonathan Cristaldo y el debutante Rojas, que llegó desde Defensa y Justicia.

Otra de las novedades estará en el banco de suplentes ya que Mauricio Martínez reaparecerá después de haber recuperado de una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas.

Por su parte, Unión intentará prolongar el buen ciclo de Leonardo Madelón, quien renovó contrato con la institución.

El "Tatengue" tendrá a tres refuerzos entre los once titulares: el arquero Sebastián Moyano y los mediocampistas Jalil Elías y Gabriel Carabajal.

Al igual que otros cuatro partidos más que se disputan en la provincia de Buenos Aires, habrá público de ambos equipos por disposición de la Agencia de Prevención Contra la Violencia en el Deporte (Aprevide).



La fecha: Sábado 27/07: 13.15hs Colón vs Patronato, 15.30hs San Lorenzo vs Godoy Cruz, 17.45hs Lanús vs Gimnasia, 20 hs. Argentinos vs River. Domingo 28/07: 11 hs. Estudiantes vs Aldosivi, 13.15 hs. Newell's vs Central Córdoba, 15.30 hs. Talleres vs Vélez, 17.45 hs. Defensa vs Independiente, 20 hs. Boca vs Huracán. Lunes 29/07: 19 hs. Arsenal vs Banfield, 21.10 hs. Atlético Tucumán vs Central.



Racing - Unión



Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 21.00. TV: TNT Sports.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho, Matías Rojas; Jonathan Cristaldo y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.



Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli; Damián Martínez, Lucas Ríos, Javier Méndez, Claudio Corvalan, Jalil Elias, Gabriel Carabajal; Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.