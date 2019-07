Los increíbles avances de la tecnología para juegos

Los videojuegos han recorrido un largo camino desde que entraron en la corriente

principal en la década de 1980, pero algunos avances sorprendentes en su tecnología

han hecho que el futuro de los juegos sea aún más brillante.

Los juegos se han hecho tan accesibles que los podemos conseguir en línea de

manera gratuita. Existen opciones increíbles para el entretenimiento online y entre esas

opciones están casinos online como JackpotCity.

El Casino JackpotCity es un casino online con más de 400 juegos desarrollados con la

mejor tecnología de video. Entre sus mejores juegos se encuentra en blackjack online,

hecho con algoritmos de primera que te ayudan a ganar más que si jugaras en un

blackjack tradicional. ¡Pruébalo sin falta!

Avances en la tecnología de juegos:

1. Reconocimiento facial

La tecnología de escaneo 3D y reconocimiento facial permite a los sistemas crear tu

imagen en el mundo de los juegos (para que puedas crear un avatar personalizado que

se parezca a ti) y puede transferir tus propias expresiones a otras creaciones digitales.

Además de eso, tecnología como la cámara Intel® RealSense ™ 3D podría permitir a

los desarrolladores crear juegos que se adapten a las emociones del jugador al

escanear 78 puntos diferentes en la cara de una persona.

2. Reconocimiento de voz

Los juegos controlados por voz han existido por un tiempo, pero el potencial de usar la

tecnología en los sistemas de juego finalmente ha alcanzado la realidad: las

computadoras ahora pueden reconocer fácilmente los comandos de voz del usuario.

No solo puedes encender y apagar la consola usando esta tecnología, sino que

también puedes usar comandos de voz para controlar el juego, interactuar en las redes

sociales, reproducir selecciones de tu biblioteca de medios o buscar en la web, todo

simplemente hablándole a tu sistema de juegos. .

3. Control de gestos

La tecnología Intel RealSense te permite jugar juegos de disparos en primera persona,

o simplemente interactuar con tu dispositivo, con solo un par de movimientos de tu

mano. Al usar una cámara 3D que rastrea 22 puntos separados en tu mano, el control

por gestos permite a los usuarios conectarse con su experiencia de juego usando los

movimientos naturales del cuerpo. Por ejemplo, el juego Warrior Wave emplea la

tecnología RealSense para que puedas usar tu mano (cuyo contorno aparece en la

pantalla) para guiar a un grupo de antiguos soldados griegos a la seguridad.

4. Gráficos increíbles

Hemos recorrido un largo camino desde los días de los gráficos básicos de 8 bits en los

juegos. Los avances de vanguardia ahora permiten a los jugadores experimentar

juegos en mundos completamente renderizados con texturas fotográficas realistas. La

capacidad de aumentar la jugabilidad con una mayor calidad de imagen hace que

parezca que estás dentro del juego.

5. Realidad Virtual

Aunque todavía no se han lanzado al mercado muchas consolas de juegos de realidad

virtual, los desarrolladores de pantallas de auriculares de RV están preparados para

ofrecer a los jugadores una experiencia de juego totalmente inmersiva como nadie ha

visto antes. En realidad, podrás perderte en el juego antes de volver a la realidad.

6. Realidad Aumentada

Si el mundo virtual no es lo tuyo, ¿por qué no probar algunos juegos usando la realidad

aumentada? No limitados a un televisor o monitor de computadora, los juegos de

realidad aumentada permiten una perspectiva única para el jugador. Manejan espacios

dentro del mundo real y hacen que el objeto del juego sea aplicable a situaciones de la

vida real. Por ejemplo, puedes jugar al hockey de mesa en el mostrador de tu cocina

desde cualquier ángulo.

7. Juegos de azar

Las compañías que comenzaron utilizando tecnología portátil para aplicaciones de

acondicionamiento físico ahora también tienen como objetivo incorporar el

entretenimiento en la tecnología ponible. Los wearables o tecnología ponible no son

solo extensiones de tu cuerpo, sino que también se convertirán en extensiones de las

consolas de juego que conoces y amas.

8. Juegos móviles

Con la llegada de los teléfonos inteligentes, la experiencia de juego se ha eliminado de

la sala de juegos y de la sala de estar y se ha puesto en la palma de la mano. La

tecnología móvil ha hecho que el amor por los juegos digitales se extienda más allá de

los consumidores de consola y los jugadores en línea.

9. Juegos en la nube

En lugar de crear sistemas de videojuegos que requieren un hardware más potente, los

desarrolladores buscan aligerar la carga con la nube. Los juegos ya no necesitan estar

limitados por la cantidad de memoria que ofrecen los discos o las consolas. El uso de la

nube abre juegos hasta límites de tamaño de los servidores masivos donde las

imágenes se transmiten a tu pantalla a través de Internet.

10. Juegos a pedido

Los jugadores ya pueden ver y compartir transmisiones en vivo de sus juegos. Al igual

que los servicios de transmisión de películas, la capacidad de transmitir videojuegos se

está convirtiendo cada vez más en una realidad, y pronto tendremos sitios de streaming

solo para gamers o para competencias de eSports.

Todos estos maravillosos avances tecnologicos hacen que los juegos sean cada vez

más reales, accesibles, inmersivos y definitivamente mas entretenidos.