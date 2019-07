Alberto Fernández llega a Rafaela y se reúne con empresarios y militancia Locales 25 de julio de 2019 Redacción Por Llegará a la ciudad proveniente de Reconquista. Mantendrá un encuentro en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en donde luego dará una conferencia de prensa. Más tarde, encabezará un acto partidario en el predio de la UOM, en Bella Italia. Posteriormente, partirá a Esperanza en auto. El viernes, desde temprano, seguirá su agenda en la capital provincial.

FOTO PRENSA PJ CANDIDATO./ El postulante del Frente de Todos pasará 48 horas en territorio santafesino.

Alberto Fernández, el candidato presidencial por el Frente de Todos (PJ) pasará las próximas 48 horas en territorio santafesino. Y uno de los lugares elegidos será nuestra ciudad.

Todo comenzará cerca del mediodía, en Reconquista. Se estima que llegará entre las 11 y las 11.30 al aeropuerto y al mediodía asistirá a un programa televisivo. A las 13, mantendrá un encuentro con instituciones del sector productivo y empresarios, en el Parque Industrial de aquella ciudad. Luego de brindar una conferencia de prensa, se tomará un avión con destino a Rafaela (si es que el clima lo permite)

Se espera que llegue a nuestra ciudad cerca de las 16 - 16.30, momento en que se llevará a cabo un encuentro con diferentes entidades empresarias en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Con posterioridad, se convoca a una conferencia de prensa, en un Hotel céntrico, a las 17.45. Aunque, también había versiones sobre que sería a las 17, antes de que se haga el encuentro, en la sede del CCIRR, es decir, Necochea 84.

Lo que sí está seguro es el acto partidario que se llevará adelante a las 18:30 , en el predio que tiene la Unión Obrera Metalúrgica en la vecina localidad de Bella Italia, a la que están convocados diligentes, sindicatos, militancia y público en general. Se estima que tendrá una hora de duración. Con posterioridad, saldrá para Esperanza. Irá en auto, por la ruta 70.

Si cumple con los horarios, a las 20, mantendrá un encuentro con instituciones y con empresarios en el ITEC de esa localidad y posteriormente, a las 21.30, mantendrá un encuentro con la militancia en el Club Sportivo.

Una vez terminado el evento, partirá a la capital provincial, en donde dormirá. Bien temprano a la mañana seguirá su agenda: primero, en Canal 13 de Santa Fe, en donde tendrá una entrevista programada a las 7.20. Con posterioridad, mantendrá un desayuno con instituciones y empresarios en el 1° Piso Hotel UNL-ATE, sobre la Ruta Nacional 168. A las 10 dará una conferencia de prensa y seguirá con el contacto con los medios: a las 11 en una radio a las 13 vuelve a Canal 13 y culmina con una entrevista a un diario. Finalizará todo, con un acto en ATE Casa España, a las 14, regresando a Buenos Aires a las 16.15.



LOS DETALLES

Matías Giorgetti, rafaelino que es precandidato a diputado nacional -que participó en Rafaela Digna y Federal, que llevó a Héctor Puig como candidato a concejal-, en declaraciones a "Algo Dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que el acto de la UOM "es para que deje a la militancia motivada, para seguir caminando y a pedirle el voto a todos los ciudadanos".

"Por supuesto que estarán el Gobernador Electo y se decidió en la Mesa de Acción Política Local, se planteó la necesidad de que el Intendente (Luis Castellano) y el Senador Departamental (Alcides Calvo) también formen parte de esto. El mensaje tiene que ser muy claro: es un enclave provincial para posicionar en lo nacional, para que este cordón umbilical siga trabajando para beneficio de todos los santafesinos y de los rafaelinos en particular", agregó Giorgetti.

"Creo que no hay otro mejor actor político para acompañar al candidato a presidente de todos los argentinos que el Gobernador Electo. Es fundamental para el anclaje político para la provincia de Santa Fe. No va a ser lo mismo un Gobierno de Omar con Macri o con Alberto Fernández. Uno es de especulación financiera y el otro es productivista", marcó Giorgetti