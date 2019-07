Día histórico para la comunidad: visita del Presidente Macri

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Inesperada visita aconteció en el gris, frío y lluvioso medio día de ayer, miércoles 24. El Presidente de Argentina Mauricio Macri visitó nuestra localidad. A las 12.35 horas bajó el helicóptero en el Club Deportivo 9 de Julio y luego en caravana oficial se dirigió al centro del pueblo, intersección de calle Córdoba con Avenida Urquiza frente a la plaza 25 de Mayo.

Sabemos que está en campaña por la provincia de Santa Fe y en su visita pactada a las obras del Canal Vila-Cululú, aprovecharía su vuelo y en las primeras horas del miércoles confirmaban su presencia en la localidad.

“Nosotros lo habíamos invitado a la Fiesta de la Bagna Cauda, nos decía el titular de la Comuna, Mauro Gilabert- y nos dijeron que no, porque tenía pactada la visita a la provincia este miércoles y verían si era posible visitar Humberto 1°”.

A su arribo fue recibido por el presidente de la Comuna Mauro Gilabert y juntos se dirigieron a una pequeña tribuna (camioneta comunal con equipo amplificado a pedido de ceremonial y protocolo). Saludó a todos a su paso y se sacó fotos, luego del saludo a los presentes dijo estar contento de poder estar en Humberto 1°. “Ya me habían hablado de este pueblo y nunca podíamos estar”. . Dijo los motivos que lo traían al centro-oeste santafesino. Habló sobre la sequía que azota la zona, invitó a no bajar los brazos porque la producción de la zona es importante para el país. A las puertas del partido que Boca juega en Brasil esta noche, invitó “a todos” para que hagan hincha por el xeneize, lo que significó que se dividieran las aguas lógicamente.

De inmediato Mauro Gilabert mencionó que era la primera vez que un Presidente de la Argentina visitaba Humberto 1°, le agradeció su visita y le entregó una declaratoria de “Huésped de Honor” durante su estadía. Habló sobre la invitación para la Fiesta de la Bagna Cauda y como no pudo venir, le regaló una cazuela para que en su casa pueda comerla tranquilamente. La nutrida concurrencia saltaba al compás del “sí se puede” y el Presidente alentaba desde el micrófono. En la despedida insistió que “sí se puede” y el camino es el correcto para seguir haciendo grande al país. Volvió agradecer a todos, saludó y se retiró para dirigirse al Distrito Sunchales y poder apreciar las obras del Vila-Cululú

NOTA DE COLOR..Antes de llegar a la plaza donde lo esperaba una multitud, y entre los aplausos y vítores,el Presidente hizo “la gran Macri”. Ingresó al Bar Los Bancos, unos 20 metros antes de calle Córdoba y fue atendido por el propietario José Boggino. El propio bolichero nos dijo que le ofreció café y sólo quiso un agua saborizada y que hablaron sobre la realidad de la zona, le preguntó cómo estaban los productores agropecuarios y como veían al país desde Humberto 1°. Luego saludó a los parroquianos que allí se encontraban y se fue con la comitiva oficial.



SEQUÍA..

Y la lluvia que tanto hace falta en toda la zona, sólo se hizo sentir los poco más de 20 minutos que el Presidente Mauricio Macri estuvo en Humberto 1° y que sí sentimos los que pudimos estar presentes, este miércoles 24 de julio, día histórico para el pueblo.