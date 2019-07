El primer traspié en la pretemporada Deportes 25 de julio de 2019 Redacción Por Los titulares de Atlético perdieron 1 a 0 sobre el final ante Estudiantes de Río Cuarto, en una gélida mañana en el Monumental. Luego los alternativas cayeron por 2 a 0.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA CON DIENTES APRETADOS./ Sergio Rodriguez e Ignacio Liporace van sobre uno de los delanteros de Estudiantes. PELOTA AL PIE./ Renso Pérez conduce un ataque de la Crema.

Luego de tres partidos de preparación en que no había recibido goles, Atlético Rafaela perdió ayer en el Monumental ante Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0. El equipo cordobés se impuso por el gol del delantero Ibrahim Hesar, a los 33 minutos del segundo tiempo de los dos períodos de 35 minutos estipulados.

En el primer ensayo ante un rival de la misma categoría, el conjunto de Walter Otta no pudo mostrar una versión positiva, aunque queda claro que estos encuentros sirven para probar tanto en lo individual como lo táctico, y que todavía con más de 20 días por delante para el inicio de la Primera Nacional, está el tiempo necesario como para buscar la mejoría.

El partido fue en líneas generales parejo, con los dos equipos con muchas dificultades para encontrar profundidad en los últimos metros de la cancha. Atlético tuvo en el primer tiempo un poco más de ritmo por contar con jugadores más rápidos que su rival, que aún muestra características de Federal A y es natural, ya que una amplia base del mismo es el que ascendió, recordando que uno de sus referentes es el rafaelino Maximiliano Zbrun.

De todos modos, la falta de precisión fue un condicionante para la Crema. Romero falló bastante en ese aspecto, mientras que Pérez tuvo pasajes de buena presión. No obstante, el más productivo fue Angelo Martino, sobre todo con una intercepción a la que le agregó velocidad hasta pisar el área y sacar ante el achique del arquero, un remate cruzado que rozó el palo.

Defensivamente, el equipo de Otta mostró una tendencia marcada a buscar el achique para dejar en posición adelantada a los delanteros visitantes.

En el segundo tiempo, el trámite no varió demasiado hasta los 15 minutos. Atlético estuvo cerca del gol con un cabezazo de Racca en un corner, que obligó a una buena intervención de Adrián Peralta, que después volvió a mostrarse seguro ante un remate de media distancia de Mendieta.

Que no nombremos ocasiones de los delanteros, Bonansea y Protti, puede explicarse en que, por un lado, no fueron bien abastecidos. Y por el otro, que pocas veces pudieron quedar de frente al arco, producto también del buen trabajo de la defensa visitante.

En el cuarto de hora, Otta le dio la oportunidad de ingresar a Alexis Niz por Racca. Después de ese cambio, Estudiantes encontró algunos resquicios por el sector de Paredes para atacar y la visita se mostró con mayor peligro.

Cabrera condujo un par de ataques peligrosos, en uno de ellos entre Hesar y Sepúlveda se perdieron de forma increíble el gol, pero cerca del final en una jugada parecida, el primero de ellos no perdonó cuando le quedó la pelota servida ante un rechazo de Pezzini, y desde el área chica puso el 1 a 0 final.

Con anterioridad, se había producido una escaramuza entre Bonansea y Vester, propia de estos "amistosos", con lo cual los dos fueron retirados del campo por los entrenadores a pedido del árbitro Mauro Cardozo.

Atlético tuvo un retroceso en la cresta ascendente de la pretemporada. El sábado buscará retomarla cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo del Federal A.



ATLETICO 0 - ESTUDIANTES 1

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Atlético: Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca (48' Alexis Niz), Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renzo Pérez y Angelo Martino; Alan Bonansea (66' Diego Meza) e Ijiel Protti. DT: Walter Otta.

Estudiantes: Adrián Peralta; Gastón Benávidez, Nicolás Foglia, Alan Vester (66' Emanuel Martínez Schmidt) y Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, Maximiliano Zbrun, Alejandro Cabrera y Víctor Beraldi; Bruno Sepúlveda e Ibrahim Hesar. DT: Marcelo Vazquez.

Gol: ST, 32' Hesar (E).

Nota: se jugaron dos tiempos de 35 minutos.



LOS SUPLENTES CAYERON 2-0

No fue buena tampoco la mañana para el resto del plantel profesional celeste. Los alternativos cayeron por 2 a 0 también en 70 minutos.

La Crema alistó a Matías Tagliamonte; Franco Gómez (Luciano Pogonza), Alexis Niz (Nicolás Fischer, a prueba), Gastón Tellechea y Gabriel Gramaglia; Enzo Copetti, Franco Baudracco, Román Cappelletti (Diego Meza) y Joaquín Quinteros (Juan Cruz Esquivel); Matías Godoy y Leonardo Acosta.

El equipo cordobés lo hizo con Brian Olivera; Gastón Bottino, Emanuel Martínez Schmitd, Arnaldo Recalde y Lautaro Formica (Lucas Medina); Francisco Aman (Esteban Córdoba), Claudio Cevasco, Alvaro Cuello (Martín Peralta) y Leonel Ceresole; Franco Pérez (Yair Arismendi) y Javier Ferreira.

Goles: Franco Pérez y Javier Ferreira (E).